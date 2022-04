Roger Schmidt weigert te klagen in aanloop naar bekerfinale: ‘Maar je weet...’

Vrijdag, 15 april 2022 om 08:51

Roger Schmidt ziet dat PSV een duidelijk nadeel heeft ten opzichte van opponent Ajax in aanloop naar de bekerfinale, die komende zondag om 18.00 uur op het programma staat. Waar de Amsterdammers acht dagen rust hebben voor de eindstrijd in de TOTO KNVB beker, heeft de selectie van de Duitser maar twee dagen rust. Ondanks het grote verschil wil de trainer van PSV niet klagen.

"Tja, wat is jouw mening erover? Nee, wij zullen niet klagen", antwoordde Schmidt nadat hij gewezen werd op het verschil in voorbereiding. "Een bekerfinale is heel groot, een van de grootste wedstrijden van een seizoen. Je hoopt dat de omstandigheden voor beide ploegen hetzelfde zijn, maar je weet dat één club een nadeel heeft als je het speelschema bekijkt. Ik ben van mijn periode bij Duitsland gewend dat de bekerfinale het hoogtepunt van het seizoen is na de competitie."

PSV heeft maar twee dagen voorbereiding nadat het er donderdagavond niet in slaagde door te stoten in de Conference League. In het eigen Philips Stadion gingen de Eindhovenaren met 1-2 onderuit tegen Leicester City na een rampzalig laatste kwartier. Eran Zahavi had PSV in de eerste helft op voorsprong gezet, maar Leicester sloeg in het laatste deel van de wedstrijd tweemaal toe via James Maddison en Ricardo Pereira.

Schmidt nam het zijn spelers niet kwalijk dat de overwinning niet over de streep kon worden getrokken. "Mijn spelers hebben een fantastische prestatie geleverd. We speelden goed en met geduld, en we hadden kunnen winnen", aldus Schmidt op de persconferentie kort na het duel in het Philips Stadion. ”Leicester heeft een topteam. Je kunt niet een hele wedstrijd kansen tegen ze creëren en je weet dat zij uiteindelijk ook mogelijkheden krijgen. Het was aan ons om ze dan van het scoren af te houden en dat is niet gelukt. De omstandigheden waren ook niet zo dat wij met wissels iets konden forceren”, sloot de oefenmeester zijn analyse af.