‘Klaassen en Blind verdienen aan voorkennis over wissel van Onana’

Vrijdag, 15 april 2022 om 08:28 • Laatste update: 09:23

Davy Klaassen en Daley Blind hebben gebruik gemaakt van hun voorkennis over de aanstaande wissel van André Onana voor Maarten Stekelenburg. Wilfred Genee claimt in het programma Vandaag Inside dat het tweetal van Ajax donderdagmiddag in het voetbalfantasyspel Sorare Onana al omruilde voor Stekelenburg, voor dat nieuws naar buiten was gekomen. “Dat kan geld opleveren als hij dit weekend speelt en goed speelt”, aldus Genee.

Er werd donderdag vroeg in de avond via verschillende media duidelijk dat Ten Hag van plan is om Onana voor de finale van de TOTO KNVB Beker te passeren ten faveure van Stekelenburg. “Weet je wat het gekke is? Wij kwamen er vanmiddag (donderdagmiddag, red.) al achter dat Onana gewisseld zou worden”, vertelt Genee in het praatprogramma. “Er is een spel dat heet Sorare, heel ingewikkeld. Maar dat is een soort voetbalfantasyspel met plaatjes en NFT’s.”

Sorare is een zogenaamd blockchainspel, waarin digitale kaarten van voetballers gekocht of verdiend kunnen worden. Daarmee kun je niet alleen spelletjes fantasy football spelen, maar ook speculeren en cryptovaluta verdienen. Topspelers zijn - evenals in bijvoorbeeld FIFA Ultimate Team - relatief duurder, waardoor de beste manier om winst te maken is om te gokken op relatief onbekende spelers, hen door te verkopen en daardoor steeds betere transfers te kunnen doen. Zo zal Stekelenburg tot donderdagmiddag relatief goedkoop zijn geweest, omdat hij dit seizoen wegens blessureleed nog niet speelde en Onana de eerste keuze was.

“Davy Klaassen en Daley Blind spelen dat en als je live meespeelt, kun je bitcoins en geld winnen. Zij hadden allebei Onana er onmiddelijk uitgehaald voor dit weekend en Stekelenburg gekocht. Dat kan geld opleveren als hij dit weekend speelt en goed speelt”, vertelt Genee. De presentator van Vandaag Inside benadrukt dat het ‘niet geheel duidelijk’ is om het in dit geval om gokken gaat, omdat er voor dergelijke gevallen nog geen regelgeving bestaat.

“Dat is verboden, want dat is voorkennis. Het is zo naïef van die jongens, want het is een spelletje en je mag als voetballer niet gokken op je eigen wedstrijden. Dit is gewoon voorkennis, dat is strafbaar”, oordeelt Johan Derksen. De analist begrijpt overigens wel dat Ten Hag Onana gaat passeren voor de bekerfinale tegen PSV. “Ik hoop dat Stekelenburg wel een paar ballen tegenhoudt. Onana heeft minachting getoond naar het publiek. Dat doe je niet.”