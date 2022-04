Feyenoord houdt fraai bedrag over aan succesvolle Europese campagne

Vrijdag, 15 april 2022 om 07:33

Het bereiken van de halve finale van de Conference League betekent voor Feyenoord niet alleen in sportief opzicht goed nieuws. De succesvolle Europese campagne zorgt tevens voor een forse financiële bonus voor de Rotterdammers. Tot dusver speelde Feyenoord al bijna elf miljoen euro bij elkaar in de Conference League, nog los van recettes.

Feyenoord begon afgelopen zomer in de tweede voorronde van het derde Europese toernooi. Na te hebben afgerekend met FC Drita, FC Luzern en Elfsborg IF bereikten de Rotterdammers de groepsfase, wat een startpremie van 2,94 miljoen euro opleverde. Daar bovenop kwam nog een coëfficiëntenbonus van 1,09 miljoen euro. Feyenoord kon in een groep met Slavia Praag, Union Berlin en Maccabi Haifa verder 500.000 euro per overwinning (drie keer) en 166.000 euro per gelijkspel (twee keer) bijschrijven.

Als groepswinnaar verzekerde Feyenoord zich niet alleen van een bonus van 650.000 euro, maar tevens van een plek in de achtste finales van de Conference League. De UEFA keerde aan de laatste zestien clubs een premie van 600.000 euro uit. Zodoende stond de teller voor Feyenoord na de groepsfase al op ruim 7,5 miljoen euro. Het bereiken van de kwartfinale ten koste van Partizan Belgrado leverde een miljoen euro op. Met de 1-3 zege op Slavia Praag verzekerde Feyenoord zich donderdagavond van een ticket voor de halve finale én een premie van twee miljoen euro.

Dit totaalbedrag van 10,6 miljoen euro loopt nog behoorlijk op als Feyenoord de finale haalt. De verliezend finalist van de Conference League ontvangt drie miljoen euro, terwijl het winnen van het toernooi nog vijf miljoen euro oplevert. Bovendien zijn bij dit bedrag nog niet de inkomsten uit de market pool van de UEFA meegerekend, maar vermoedelijk kan hierdoor nog eens 500.000 euro worden bijgeschreven. Ook de recettes van thuiswedstrijden zijn niet opgenomen in dit bedrag.

Teller van PSV stokt op 16 miljoen euro

PSV werd donderdagavond door Leicester City geëlimineerd in de Conference League. De Eindhovenaren begonnen de Europese campagne in de voorronde van de Champions League, waarin in tegenstelling tot de Conference League al wel premies verdeeld worden. Als verliezer van de play-off kon een bedrag van 5 miljoen euro worden bijgeschreven, die bovenop de premie van totaal 200.000 euro voor het overleven van de twee voorgaande rondes kwam.

Na de nederlaag in het tweeluik met Benfica was PSV veroordeeld tot het spelen van Europa League, waarmee het al verzekerd was van 7,19 miljoen euro: een startpremie van 3,63 miljoen euro en een coëfficiëntenbonus van 3,56 miljoen euro. Met de resultaten in een groep met Real Sociedad, AS Monaco en Sturm Graz werd 1,68 miljoen euro verdiend, terwijl PSV met een plek in de tussenronde van de Conference League 300.000 euro tegemoet kon zien.

PSV rekende vervolgens af met Maccabi Tel Aviv en FC Kopenhagen, waarmee totaal nog 1,6 miljoen euro werd veiliggesteld. Daarmee stokt het totaalbedrag uit de Europese campagne op bijna zestien miljoen euro, al zijn in dit bedrag nog niet de inkomsten uit de market pool (vermoedelijk 2,5 miljoen euro) en recettes uit thuiswedstrijden opgenomen.