Xavi: ‘Ik maak me zorgen over hem, het is heel slecht nieuws’

Vrijdag, 15 april 2022 om 07:12 • Chris Meijer

Barcelona werd donderdagavond geëlimineerd in de kwartfinale van de Europa League, na een 2-3 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt. De Catalanen verloren eveneens Pedri, die in de rust gewisseld moest worden met een hamstringblessure en vervangen werd door Frenkie de Jong. Barcelona-trainer Xavi zegt zich zorgen te maken, terwijl de Spaanse media suggereren dat het seizoen van Pedri weleens ten einde zou kunnen zijn.

“Ik maak me zorgen over Pedri, we moeten zien wat hij heeft. Het is heel slecht nieuws”, zo tekent Marca op uit de mond van Xavi. Dezelfde krant schrijft dat het er ‘niet goed uitziet’ voor Pedri. Barcelona communiceert zelf alleen dat de middenvelder een hamstringblessure heeft opgelopen en dat nog moet worden bezien hoe lang hij uit de roulatie is. Mogelijk zit het seizoen voor Pedri er al op, wat zou betekenen dat Barcelona het in de laatste acht competitiewedstrijden zonder hem moet stellen.

Eintracht Frankfurt werd in het Camp Nou gesteund door duizenden supporters, die ook buiten het vak voor de bezoekende fans hadden plaatsgenomen. “Het is duidelijk dat de sfeer niet in ons voordeel was, de club is ermee bezig. De spelers willen ook weten wat er gebeurd is. Het leek wel een finale, waarbij evenveel supporters van beide clubs aanwezig zijn. Er is aan onze kant iets misgegaan, dat mag duidelijk zijn”, stelt Xavi. “Dit kan niet gebeuren als je thuis speelt. Ik wil alle Catalanen bedanken die zijn gekomen, het is jammer dat we niet hebben kunnen winnen.”

“Dit is een grote teleurstelling, we hadden hoop dit toernooi te kunnen winnen”, vervolgt Xavi over de uitschakeling in de Europa League. “We hadden de controle, maar wisten niet hoe we Eintracht pijn moesten doen. We hebben over balverlies gesproken en daar kwam toch een tegendoelpunt uit voort. Voor die fouten betaal je een prijs. We moeten ons nu focussen op LaLiga. Ik zie dit niet als falen, we moeten hiervan leren. Het doel is om de Champions League te halen en dat is nog steeds mogelijk.”

Xavi weigerde Óscar Mingueza openlijk af te vallen. "Hij was niet slecht. We moeten de uitschakeling niet bij één speler leggen. We speelden zowel in de heenwedstrijd als in de return niet goed. Dus we moeten Eintracht feliciteren", geeft Xavi te kennen. "Voor ons is het zaak om de focus snel te verleggen naar de volgende competitiewedstrijd. We moeten geloven in wat we doen en constant presteren. Want als we dat niet doen, kun je zoals hier zomaar verliezen."