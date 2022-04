Slot deelt compliment uit aan de scouting: ‘Hij is zijn geld meer dan waard’

Vrijdag, 15 april 2022 om 06:48

Arne Slot is bijzonder te spreken over Cyriel Dessers. De spits was donderdagavond op bezoek bij Slavia Praag goed voor twee doelpunten en speelde daardoor een belangrijke rol bij Feyenoord in het bereiken van de halve finale van de Conference League. Slot stelt in gesprek met Veronica dat de momenteel met een optie tot koop ter waarde van vier miljoen euro van KRC Genk gehuurde Dessers ‘zijn geld meer dan waard is’.

“Cyriel heeft fantastisch gespeeld”, jubelt Slot over het optreden van zijn spits na de 1-3 zege op Slavia Praag. “Slavia zette wat hoger druk dan in de eerste wedstrijd en dan is het fijn als je zo'n aanspeelpunt hebt. Cyriel is zijn geld meer dan waard. Door Robert Bozeník te verhuren (aan Fortuna Düsseldorf, red.) hebben we wat geld gevonden om een andere spits te huren. Als je met deze bedragen zo'n spits kunt halen, is dat een compliment voor onder meer de scouting.”

“Ongetwijfeld zijn er nu mensen die vragen waarom hij vorige week niet werd opgesteld, maar deze wedstrijd paste wat beter bij hem. We hadden nu verder van het doel een aanspeelpunt nodig”, voegt de trainer van Feyenoord - die in de heenwedstrijd in De Kuip (3-3) nog koos voor Bryan Linssen in zijn basiself - toe tegenover ESPN. “We zijn natuurlijk ontzettend blij. Het is een geweldige prestatie. We hebben al zoveel wedstrijden gespeeld in Europa en om dan nu in de halve finale te komen is hartstikke mooi.”

“Maar ja, we zijn nog heel ambitieus om nóg verder te komen dan dit. Het is heel mooi om te zien hoe de fans zich vandaag gepresenteerd hebben, zowel in de stad als hier in het stadion met die ongelooflijke steun. Als het vannacht ook goed gaat hopen we ze er in Marseille gewoon weer lekker bij te hebben. Ze zijn van veel steun voor ons, zowel in uit- als thuiswedstrijden”, zo deelt Slot een compliment uit aan de meegereisde fans. Hij vond zijn ploeg ‘niet eens zo goed beginnen’ in Praag.

“We waren traag in de hoek en daar kwam een gevaarlijk moment uit. De eerstvolgende actie resulteerde in een goal voor ons, dat was mooi. De eerste twintig minuten was niet onze beste fase van ons, eerlijk gezegd. Ik vind dat we daarna veel beter zijn gaan spelen en dat we verdiend gewonnen hebben”, stelt Slot. Na het laatste fluitsignaal vierde hij direct een feestje met zijn staf. “We hebben even samen op en neer gesprongen. Volgens mij heb ik me verder vrij rustig gedragen. Helemaal in verhouding tot vorige week in De Kuip.”