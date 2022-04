Hoe er plotseling niet 5.000 maar 20.000 Eintracht-fans in het Camp Nou zaten

Een groot deel van de fans van Barcelona is niet te spreken over de aanwezigheid van het grote aantal supporters van Eintracht Frankfurt. In return van de kwartfinale van de Europa League ging Barça verrassend met 2-3 onderuit, waardoor de Catalanen uitgeschakeld werden in Europa. Vóór, tijdens en na de wedstrijd ging het vooral over de minimaal 20.000 Eintracht-fans die in het Camp Nou zaten. Het sfeervak van Barcelona verliet voor de aanvang van het tweede bedrijf massaal de tribune uit protest.

Officieel kreeg Eintracht 5.000 kaarten toegewezen van de UEFA voor de kwartfinale. Overdag werd al duidelijk dat er veel meer fans aanwezig waren in de stad en bij het openen van de poorten van het Camp Nou stroomden de Duitsers in groten getale binnen. Uiteindelijk waren er minimaal 20.000 supporters van de bezoekers present, maar mogelijk waren het er nog meer. Het leidde tot dusdanig veel frustratie bij Barça-aanhangers dat een deel van het thuispubliek het stadion halverwege tijdelijk verliet.

Volgens Mundo Deportivo, dat om een reactie bij de club heeft gevraagd, hebben Eintracht massaal naar tickets gezocht. Men zou via onofficiële touroperators en doorverkopers aan tienduizenden kaarten zijn gekomen. De voornaamste oorzaak van de massale steun in het stadion voor Eintracht lijkt toch vooral bij Barcelona zelf te liggen, zo concludeert ook de Catalaanse krant. Op 8 april vroeg de club namelijk nog in een officieel bericht aan seizoenkaarthouders om hun plekken af te staan als zij niet aanwezig konden zijn bij een wedstrijd. In het LaLiga-duel met Sevilla (1-0) bleven namelijk 22.000 stoelen leeg, ondanks dat het duel uitverkocht was. ‘Om extra geld te verdienen’ vroeg Barça zijn seizoenkaarthouders dus om het tijdig door te geven als men niet aanwezig zou kunnen zijn, waardoor de tickets opnieuw verkocht konden worden. Van die oproep profiteerden zeker 15.000 fans van Eintracht.

Enriq Masip, verantwoordelijk voor de ticketverkoop in het Camp Nou en adviseur van president Joan Laporta, liet tijdens de wedstrijd in een opmerkelijke tweet weten de situatie te betreuren. “Iedereen heeft het recht om zijn kaarten te verkopen, maar de realiteit maakt het zien van een Camp Nou met zoveel rivaliserende fans heel, heel triest...” Mundo Deportivo voegt aan de tweet toe dat zijn bewering onjuist is, daar het doorspelen van (seizoens)kaarten juist niet toegestaan is volgens de reglementen. “Enkele jaren geleden stonden er nog zware straffen op het doorverkopen van tickets”, schrijft het medium.

Ook trainer Xavi was na afloop teleurgesteld over het feit dat er relatief weinig aanhangers van Barça in het stadion aanwezig waren tijdens een wedstrijd met grote belangen. "De sfeer heeft ons niet geholpen. We verwachtten zeker 70.000 of 80.000 culés, maar het heeft niet zo mogen zijn. Het had veel weg van finale die op neutraal terrein gespeeld werd. Ik denk dat de club aan het kijken is hoe dit heeft kunnen gebeuren.” Ook Laporta sprak zich uit over de gang van zaken in het stadion. "Wat er op de tribunes is gebeurd, is beschamend en schandalig. Als culé heb ik me geschaamd. We moeten strenger zijn en zullen actie ondernemen."