Van Bronckhorst zweet peentjes maar ziet comeback alsnog slagen

Donderdag, 14 april 2022 om 23:34 • Jeroen van Poppel

Giovanni van Bronckhorst heeft zich donderdagavond met Rangers op een hectische avond geplaatst voor de halve finale van de Europa League. De Schotten hadden in Portugal met 1-0 verloren van SC Braga en leken nu tegen tien man op weg naar een 2-0 zege. Uit het niets sleepte Braga echter een verlenging uit het vuur, waarin de ploeg van Van Bronckhorst het alsnog afmaakte: 3-1 winst na verlenging.

Rangers zette zijn achterstand uit de heenwedstrijd binnen twee minuten recht. Een hoge voorzet schoot in een wirwar van spelers door tot de tweede paal, waar James Tavernier alert binnen gleed. De Schotten bleven sterk spelen en zagen tot hun ongeloof een knal van Kemar Roofe via de onderkant van de lat terug in het veld stuiten. Het breekpunt in de wedstrijd was toen Braga-verdediger Tormena op slag van rust aan de noodrem trok bij Roofe: rood en een penalty voor Rangers. Tavernier bepaalde van elf meter de ruststand op 2-0.

In overtal zocht de ploeg van Van Bronckhorst ook na rust volop de aanval, maar ditmaal stond het Schots vizier minder scherp afgesteld. Roofe zag een kopbal van de lijn gehaald worden door verdediger Paulo Oliveira, even later mikte Aaron Ramsey met het hoofd over. Braga dwong in de slotfase uit het niets een verlenging af dankzij Carmo, die bij de eerste paal een hoekschop met een knappe kopbal tot aansluitingstreffer promoveerde: 2-1.

Rangers opende in de verlenging een nieuw offensief en scoorde in de 101ste minuut. Roofe kreeg loon naar werken en kon op aangeven van Joe Aribo intikken: 3-1. Vlak voor het rustsignaal moest Braga verder met negen man, nadat Iuri Medeiros dubbel geel pakte vanwege aanhoudende aanmerkingen op de leiding. Rangers-invaller Scott Arfield miste nog enorme kansen, onder meer door van dichtbij op de lat te schieten, maar het deerde Van Bronckhorst niet.