Goals Busquets en Depay komen te laat: Barcelona vliegt Europa League uit

Donderdag, 14 april 2022 om 22:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:08

Barcelona is donderdagavond in de kwartfinale van de Europa League uitgeschakeld door Eintracht Frankfurt. Na het 1-1 gelijkspel in Duitsland ging de onmachtige ploeg van trainer Xavi in het Camp Nou met 2-3 onderuit. Opvallend genoeg waren er maar liefst minimaal 20.000 fans van Eintracht aanwezig in het stadion, terwijl de UEFA officieel slechts 5.000 kaarten beschikbaar had gesteld voor de bezoekers. Het was de eerste nederlaag van los Azulgrana na een ongeslagen reeks van vijftien wedstrijden. Het team van trainer Oliver Glasner treft West Ham United in de halve finale.

Xavi had geen basisplek ingeruimd voor Sergiño Dest, die na hamstringklachten voor het eerst sinds de Europa League-wedstrijd tegen Galatasaray van 17 maart weer bij de wedstrijdselectie zat. Memphis Depay, Luuk de Jong en Frenkie de Jong moesten eveneens als wissel starten. Laatstgenoemde was op de ochtend voor de ontmoeting nog ziek en was niet fit genoeg om vanaf het eerste fluitsignaal te spelen. Bij Eintracht moest Sam Lammers, net als in het heenduel, genoegen nemen met een reserverol.

Al vroeg in de wedstrijd ging het mis voor Barcelona. In de derde speelminuut trok Eric García Jesper Lindström onderuit in het zestienmetergebied, waarna arbiter Artur Soares Dias een strafschop toekende aan de bezoekers. Voormalig spits van FC Groningen Filip Kostic nam zijn verantwoordelijkheid en schoot onberispelijk binnen: 0-1. Zes minuten later kregen de Catalanen de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Ousmane Dembélé bezorgde een voorzet op maat bij Pierre-Emerick Aubameyang, die het doel met een kopbal op een haar na miste.

Na een gelijkopgaande fase kwam Barça tien minuten voor het rustsignaal nog dieper in de problemen. Rafael Borré kreeg op het middenveld zeeën van ruimte en maakte de opmars richting de zestien. Op circa 25 meter van het vijandige doel haalde hij plotseling verwoestend uit en de spits vond met zijn schot de bovenhoek: 0-2. De thuisploeg snakte naar de pauze, want Eintracht werd in het eerste bedrijf nog tweemaal levensgevaarlijk. Eerst bracht doelman Marc-André ter Stegen redding op een volley van Kristijan Jakic; enkele minuten later schoot Borré rakelings over.

Bij een pijnlijke achterstand kreeg Xavi een nieuwe tegenslag te verwerken, daar Pedri het veld met een hamstringblessure moest verlaten. De niet geheel fitte Frenkie de Jong kwam zodoende binnen de lijnen. Kort na de hervatting kwam Aubameyang dicht bij de aansluitingstreffer, maar de spits kwam enkele centimeters tekort om de voorzet van Dembélé te benutten. Aan de overzijde kreeg Borré de kans om de score op aangeven van Lindström nog verder uit te bouwen; de spits stuitte echter op Ter Stegen. De 0-3 viel in de 67ste speelminuut alsnog. Daichi Kamada bediende Kostic aan de linkerkant van het strafschopgebied, waarna de aanvaller vervolgens met een diagonale schuiver raak schoot.

Met Dest, die in de ploeg was gekomen voor Óscar Mingueza, en Luuk de Jong (Eric García) binnen de lijnen hoopte Xavi een doorbraak te kunnen forceren. Barça wist zich echter niet door de defensieve muur van Eintracht te spelen. Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd dacht Sergio Busquets een eretreffer aan te tekenen na een pass van Frenkie de Jong. Uit de videobeelden bleek dat de doelpuntenmaker zich in buitenspelpositie begaf, waardoor het doelpunt werd afgekeurd. Een remontada zat er, ook met invaller Depay op het veld, niet meer in voor Barcelona.

Wel kwam Barcelona nog zeer dicht bij de gelijkmaker. De eretreffer werd gemaakt door Busquets, die van buiten het strafschopgebied doeltreffend uithaalde: 1-3. In de tiende minuut van de blessuretijd zorgde Depay uit een strafschop, die werd toegekend na een overtreding op Luuk de Jong, zelfs nog voor de aansluitingstreffer, maar direct daarna floot de arbiter af: 2-3.