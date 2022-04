Marseille wint en treft Feyenoord; AS Roma beëindigt Bodö/Glimt-vloek

Donderdag, 14 april 2022 om 22:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:02

Olympique Marseille wordt de tegenstander van Feyenoord in de halve finale van de Conference League. De nummer twee van de Ligue 1 won donderdagavond met 0-1 van PAOK Saloniki, nadat de thuiswedstrijd vorige week al een 2-1 zege opleverde. AS Roma maakte een 2-1 nederlaag tegen Bodö/Glimt goed middels een 4-0 overwinning en rekende zodoende eindelijk af met de Noorse tegenstander die dit seizoen al driemaal onklopbaar bleek. Rick Karsdorp had een basisplaats bij Roma, dat Leicester City treft in de halve finale.

PAOK Saloniki - Olympique Marseille 0-1

Marseille won voor eigen publiek al met 2-1 en zette via een doelpunt van Dimitri Payet in minuut 34 een reuzenstap richting de finale. De spelmaker van l’OM sprintte in een rappe tegenaanval naar de doelmond en werd daar gevonden door Mattéo Guendouzi, waardoor Payet eenvoudig kon afronden: 0-1. Eerder in de wedstrijden waren de bezoekers als dicht bij het openingsdoelpunt, toen verdediger Sverrir Ingi Ingason van PAOK de bal prompt tegen de eigen paal werkte na een voorzet van Pol Lirola.

Toch kende Marseille geen probleemloze eerste helft. PAOK was gedurende de eerste 45 minuten meermaals dreigend en dwong doelman Steven Mandanda tot drie verschillende reddingen. PAOK, met Diego Biseswar in de basis, was in de tweede helft niet doortastend genoeg en slaagde er niet in om Marseille nog in grote problemen te brengen. De wedstrijd stond overigens onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Voor Marseille wacht op 28 april en 5 mei een ontmoeting met Feyenoord.

AS Roma - Bodö/Glimt 4-0

6-1 nederlaag, 2-2 gelijkspel, 2-1 nederlaag: dat waren de resultaten voor Roma in de eerste wedstrijden tegen Bodö/Glimt van dit seizoen. De ploeg van José Mourinho was dus absoluut gewaarschuwd en trapte niet weer in dezelfde val. Roma had doelpunten nodig en maakte er drie in de eerste helft. Tammy Abraham opende de score in de vijfde minuut uit een rebound, nadat doelman Nikita Haikin geen controle kreeg over een scherp aangesneden vrije trap van Nicolò Zaniolo.

Zaniolo bepaalde vervolgens zelf de ruststand met twee doelpunten. De creatieveling van Roma schoof de bal vanuit het strafschopgebied langs Haikin na een steekpass van Lorenzo Pellegrini en scoorde ook door te fungeren als eindpunt van een rappe counter: hij werd bediend door de balvaste Nicola Zalewski en stiftte de bal langs de doelman. Bodö/Glimt, de bedwinger van AZ in de achtste finale, kwam er nauwelijks aan te pas. Zaniolo completeerde zijn hattrick vlak na de rust door de bal voor zichzelf klaar te leggen met het hoofd en ongenadig hard uit te halen in de linkerbovenhoek.