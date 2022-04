Feyenoord bereikt halve finale Conference League na dubbelslag Dessers

Donderdag, 14 april 2022 om 22:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:57

Feyenoord heeft donderdagavond de halve finale van de Conference League bereikt. Een week na het 3-3 gelijkspel voor eigen publiek won de ploeg van trainer Arne Slot met 1-3 van Slavia Praag. Cyriel Dessers scoorde tweemaal; Luis Sinisterra bepaalde de eindstand. Feyenoord blijft zodoende in de race voor de eerste Europese prijs sinds de gewonnen UEFA Cup van 2002. In de halve finale nemen de Rotterdammers het op tegen Olympique Marseille, dat PAOK Saloniki uitschakelde.

De wedstrijd kende een spectaculair begin. In de eerste minuut was Slavia dicht bij een treffer; in de tweede minuut lag de bal erin aan de overzijde. Nadat doelman Ofir Marciano een laag schot van Yira Sor uit de korte hoek hield, resulteerde geschutter van Slavia in de openingstreffer van Feyenoord. Aiham Ousou tastte mis na een ingooi van Tyrell Malacia, waarna Dessers erin slaagde verdediger Taras Kacharaba te verrassen. De spits, die de voorkeur krijg boven Bryan Linssen, stormde af op doelman Ales Mandous en mikte zuiver raak in de rechterhoek: 0-1.

Het was een droomstart voor Feyenoord, maar lang konden de bezoekers niet van de voorsprong genieten. Een rampzalige terugspeelbal van Orkun Kökçü resulteerde na dertien minuten in de gelijkmaker: de middenvelder speelde Marciano veel te kort aan, waardoor Ibrahim Traoré tussenbeide kon komen. De Ivoriaan, vorige week al trefzeker in De Kuip, omspeelde Marciano en rondde af in een leeg doel. Het doelpunt deed Slavia zichtbaar goed. Feyenoord had moeite met het felle, voortdurend jagende Slavia, dat achterin nauwelijks in de problemen kwam.

Pas in de laatste minuut van de eerste helft kreeg Feyenoord weer een grote kans. Via enkele omwegen belandde een hoekschop bij Reiss Nelson. Vlak voor het doel raakte de aanvaller de bal echter volledig verkeerd, waardoor het bij 1-1 bleef voor de rust. Tien minuten na de pauze moest de geblesseerde Jens Toornstra, die zelf de geblesseerde Guus Til verving, de strijd staken. Patrik Wålemark was zijn vervanger. Dankzij een enorme blunder van Mandous kwam Feyenoord toch op 1-2. De doelman liet de bal plots ver van de voet springen. De alerte Dessers pikte de bal op, omspeelde Mandous en schoot binnen.

Gezien de geringe voorsprong bleef de spanning om te snijden, maar dertien minuten voor tijd besliste Luis Sinisterra de wedstrijd. De aanvaller werd gelanceerd door een steekpass van invaller Jorrit Hendrix, troefde verdediger Alexander Bah af, zag Mandous verkeerd gepositioneerd staan en zocht de rechterhoek uit. Dessers liet in een tegenaanval een enorme kans op de 1-4 liggen, toen hij op de voet van Mandous stuitte in een één-op-één-duel. Hij liet daarmee na zijn negende doelpunt in de Conference League te maken; op dit moment deelt Dessers met acht doelpunten de bovenste plek op de topscorersranglijst met Tammy Abraham van AS Roma. Slavia beëindigde het duel met tien man vanwege een forse charge van Taras Kacharaba op Kökçü.