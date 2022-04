Barcelona schetst zwart scenario voor Depay met opmerking over ‘nummer 9’

Donderdag, 14 april 2022 om 21:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:40

Mateu Alemany lijkt de deur voor Memphis Depay bij Barcelona dicht te gooien. De directeur voetbalzaken van Barça laat in gesprek met Movistar Plus+ weten dat Pierre-Emerick Aubameyang ‘de nummer 9 van komend seizoen’ is. Of Alemany daarmee doelt op de spitspositie of het rugnummer 9, dat nu nog gedragen wordt door Depay, is niet duidelijk. Wel lijken de kansen op een plek in de spits verkeken voor de Nederlander.

Kort voor de aftrap van het kwartfinaleduel met Eintracht Frankfurt in de Europa League komt Alemany met enkele updates over de Catalaanse selectie. Wanneer de bestuurder gevraagd wordt naar de ontwikkelingen rondom het aantrekken van Bayern München-spits Robert Lewandowski, antwoordt hij stellig. "We hebben louter respect voor spelers die een contract hebben bij een club. We begeven ons nu op het terrein van journalistieke speculatie.”

“Ik snap dat de pagina's gevuld moeten worden, maar we hebben met niemand een akkoord”, vervolgt Alemany. “Als we wél geïnteresseerd zijn in een speler zullen we met zijn club praten. Aubameyang zal de volgend seizoen de nummer 9 van Barcelona zijn, al moeten we de selectie nog wel opvullen. We analyseren de markt. We moeten alert zijn op wat er gebeurt, zeker gezien onze financiële situatie. Nu ligt onze focus echter eerst op LaLiga en op het winnen van de Europa League.”

Waar Depay voor de winterstop nog een vaste waarde was bij Barcelona, moet hij in de tweede seizoenshelft genoegen nemen met een reserverol. Mede door blessureleed miste hij een groot aantal wedstrijden, maar nu lijkt de Nederlander diverse namen voor zich te moeten dulden in de hiërarchie van Xavi. In de spits kan Aubameyang, die momenteel speelt met rugnummer 25, vrijwel wekelijks rekenen op een basisplek. Op de linksbuitenpositie geeft de Catalaanse oefenmeester de voorkeur aan Ferran Torres.