Van Hooijdonk: ‘Deze uitschakeling heeft PSV te danken aan Roger Schmidt’

Donderdag, 14 april 2022 om 21:29

Pierre van Hooijdonk wijt de uitschakeling van PSV in de Conference League aan trainer Roger Schmidt. De Eindhovenaren verloren donderdagavond met 1-2 van Leicester City, een week na het 0-0 gelijkspel in Engeland. Na een doelpunt van Eran Zahavi leek PSV op weg naar de halve finale, maar in het laatste kwartier kantelde Leicester de wedstrijd volledig. "Deze uitschakeling heeft PSV te danken aan de eigen trainer", stelt Van Hooijdonk na afloop bij ESPN.

De analist merkte dat Leicester vanaf het begin van de tweede helft 'een stuk sterker' was dan PSV. "Dan moet je je realiseren dat je alleen nog kan counteren", benadrukt Van Hooijdonk. In zijn ogen had Schmidt een ander wisselbeleid moeten hanteren. Hij bracht Fredrik Oppegard binnen de lijnen voor Philipp Max in minuut 74; daarna kwamen ook Ritsu Doan, Carlos Vinícius (allebei in minuut 82) en Bruma (in minuut 90) binnen de lijnen.

"Counteren kan je niet doen met Zahavi, Veerman en Götze. Dan moet je je spits opofferen en wisselen voor snelheid", vindt Van Hooijdonk. "Dan breng je of Bruma of Vertessen. Het zijn niet mijn favoriete voetballers, maar die zijn wel bloedsnel." Pi-Air licht een moment uit waarop Veerman zijn ploeggenoot Zahavi de diepte in stuurde. "Dat is het moment waar je met Vertessen een honderd procent kans hebt. Die loopt alleen op de keeper af."

"Zahavi is gewoon niet snel en dan is zo'n bal geen kans, terwijl het een fantastische pass is", aldus Van Hooijdonk, die het inbrengen van Vinícius voor Zahavi desondanks niet begreep. "Vinícius is een totaal ander type. Dat is een fysiek sterke spits. Die had je op dat moment niet nodig. Die had je pas nodig toen Leicester de 1-2 maakte. Dan kan je zo'n spits gebruiken."