Christopher Nkunku schiet machteloos Atalanta uit Europa League

Donderdag, 14 april 2022 om 20:44 • Jeroen van Poppel

RB Leipzig heeft donderdagavond als eerste ploeg de halve finale van de Europa League bereikt. De Duitse topclub nam, nadat het heenduel in 1-1 was geëindigd, op bezoek bij Atalanta via tweemaal blikvanger Christopher Nkunku afstand: 0-2 winst. Atalanta beleefde een frustrerende avond, waarin Leipzig vrijwel elke Italiaanse aanval ruimschoots van tevoren wist af te breken.

De volledige Nederlandse delegatie verscheen bij Atalanta aan de aftrap. Marten de Roon nam rechts plaats in de driemansdefensie, Hans Hateboer speelde aan die kant als wingback en Teun Koopmeiners stond op het middenveld. De organisatie van de Italianen werd na achttien minuten volledig uit elkaar gespeeld door Leipzig, dat met een kortgenomen doeltrap van Péter Gulácsi aan een succesvolle aanval begon. Konrad Laimer kon op rechts doorsteken met de bal aan de voet en zette laag voor, waar Christopher Nkunku simpel binnen liep: 0-1.

Het bood Leipzig de ideale uitgangspositie om in te zakken en te gokken op de snelle tegenaanval. Atalanta zocht uit alle macht naar een opening, maar slaagde daar de hele wedstrijd nauwelijks in. Koopmeiners was bedrijvig en vuurde voor rust meerdere schoten af, waarvan de meest kansrijke op de hakken kwam bij ploeggenoot Remo Freuler.

Direct na rust waren er meer momenten van opwinding. Atalanta claimde een strafschop toen Ruslan Malinovsky een harde vrije trap op de arm schoot bij Dani Olmo. Arbiter Antonio Mateu Lahoz werd naar de kant geroepen, maar bleef na uitgebreid beraad bij zijn aanvankelijke beslissing: geen penalty. Meteen daarna tastte Atalanta-goalie Juan Musso aan de overzijde onverwachts mis op een rollertje. Laimer leek te profiteren, maar tikte net naast.

Atalanta kreeg via Hateboer nog één kans op de gelijkmaker, maar de rechtsback gleed de scherpe voorzet van Davide Zappacosta bij de tweede paal net over. Nkunku verzuimde het duel in het slot te gooien bij een vrije schietkans, waardoor Atalanta in leven bleef. Dat veranderde vier minuten voor tijd toen Nkunku werd aangetikt door Musso: strafschop Leipzig, die door de sterspeler feilloos werd binnengeschoten: 0-2.