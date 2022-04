PSV geeft ticket voor halve finale uit handen in desastreus laatste kwartier

Donderdag, 14 april 2022 om 20:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:44

PSV is uitgeschakeld in de Conference League. De ploeg van trainer Roger Schmidt verloor donderdagavond met 1-2 van Leicester City, een week na het 0-0 gelijkspel in Engeland. Na een doelpunt van Eran Zahavi leken de Eindhovenaren op weg naar de halve finale, maar in het laatste kwartier kantelde Leicester de wedstrijd volledig. In de halve finale binden the Foxes de strijd aan met AS Roma of Bodö/Glimt.

Een grote fout van Youri Tielemans hielp PSV na 26 minuten aan de leiding. De middenvelder van Leicester leverde de bal op de eigen helft plots in bij Mario Götze, die snel Eran Zahavi aan zijn rechterzijde vond. Vanuit een lastige hoek schoof Zahavi de bal voorbij doelman Kasper Schmeichel, dankzij een lichte aanraking van Jonny Evans: 1-0. Voorafgaand aan het doelpunt waren beide ploegen al gevaarlijk geworden. In de achtste minuut kopte Evans de bal door na een vrije trap, waarna Wesley Fofana van dichtbij ogenschijnlijk onbewust over kopte.

Niet veel later kwam James Maddison ver in het strafschopgebied van PSV, maar slaagde hij er niet in een schot af te vuren. Aan de overzijde leverde Philipp Max een afgemeten voorzet op Götze, die de bal bij de tweede paal rechtstreeks uit de lucht nam. Hij stuitte op Schmeichel. Een splijtende steekpass van Kelechi Iheanacho leverde plots een grote kans op voor Leicester: Harvey Barney sprintte naar het zestienmetergebied met de bal aan de voet, maar had het vizier niet op scherp staan en kreeg de bal naast.

Een fraaie crosspass van Joey Veerman, niet zijn enige van de wedstrijd, resulteerde in minuut 25 in een schot van Mauro Júnior: de rechtsback trok langs de zestienmeterlijn naar binnen en zocht de rechterhoek, die door Schmeichel met succes werd bewaakt. Na het openingsdoelpunt zocht Leicester naar de gelijkmaker. Na een van richting veranderd vuurpijl van Maddison haalde Jordan Teze de bal verdienstelijk weg voor de doellijn; na een gevaarlijke voorzet van Tielemans kopte Timothy Castagne van dichtbij naast.

In het eerste kwartier van de tweede helft werd PSV tweemaal gevaarlijk: een getoucheerd afstandsschot van Veerman zeilde net naast, waarna Zahavi van dichtbij over kopte doen André Ramalho een hoekschop verlengde. Leicester kreeg vervolgens een enorme mogelijkheid op de 1-1. Patson Daka mocht na een pass van Iheanacho plots afstormen op het doel van Yvon Mvogo en schoof de bal naast. PSV stond flink onder druk en gaf de voorsprong dertien minuten voor tijd uit handen. Ricardo Pereira bedient Ayoze Pérez, die aan de achterlijn Ramalho uitkapte en in het strafschopgebied Maddison vond. Laatstgenoemde schoot tegendraads raak, al zat Mvogo nog aan de bal: 1-1.

Mvogo hield PSV even later op de been: Lookman had plots veel ruimte en bood Perez een enorme kans, vlak voor het doel. Met een reflex tikte de keeper de bal over de lat. Even daarna bracht Mvogo ook redding op een schot van Daka, maar in tweede instantie besliste Pereira de wedstrijd. Het doelpunt was zuur voor PSV, maar niet onverdiend: Leicester oogde in de slotfase een stuk fitter en dreigender. PSV kwam er in het tweede bedrijf nauwelijks aan te pas en kan de eerste potentiële hoofdprijs doorstrepen: het vizier gaat nu op de bekerfinale van zondag en de strijd om de landstitel.