Xavi verklaart waarom hij Frenkie de Jong tóch niet kan opstellen

Donderdag, 14 april 2022 om 20:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:39

De opstelling van Barcelona voor de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt is bekend. In de return van de kwartfinale ligt alles nog open, daar de teams elkaar in het heenduel in evenwicht hielden: 1-1. Xavi heeft geen basisplek ingeruimd voor Sergiño Dest, die na hamstringklachten voor het eerst sinds de wedstrijd tegen Galatasaray van 17 maart weer bij de wedstrijdselectie zit. Memphis Depay, Luuk de Jong en Frenkie de Jong moeten als wissel starten. Laatstgenoemde kan niet starten vanwege ziekte, zo laat Xavi weten in gesprek met Movistar Plus+.

Niet geheel onverwacht wordt het doel van los Azulgrana verdedigd door Marc-André ter Stegen. De sluitpost heeft een viermansdefensie voor zich waarin Gerard Piqué de opvallendste afwezige is. De centrumverdediger haakte geblesseerd af in de heenwedstrijd en was, net als in het gewonnen LaLiga-duel met Levante (2-3), niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Het defensieve hart wordt zodoende gevormd door Ronald Araújo en Eric García. Dest kreeg op tijd goedkeuring van de medische staf om in actie te komen, maar hij zal als wissel starten. Óscar Mingueza krijgt rechtsachterin de voorkeur; Jordi Alba geeft invulling aan de linksbackpositie.

Op het middenveld heeft Xavi een kleine verrassing in petto door Gavi, net als in het heenduel, te verkiezen boven Frenkie de Jong. De Nederlander was eerder op de dag nog ziek en is niet fit genoeg om te starten. Sergio Busquets en Pedri completeren de middenlinie. In de voorhoede moeten Depay en Luuk de Jong dus genoegen nemen met een reserverol. Ousmane Dembélé zal vanaf de rechterflank voor gevaar gaan zorgen, terwijl Ferran Torres vanaf de linksbuitenpositie zal aanvallen. Pierre-Emerick Aubameyang geeft invulling aan de spitspositie.

Met het opstellen van Alba, García, Gavi en Busquets neemt Xavi overigens het nodige risico. Het kwartet staat op scherp en zou bij een gele kaart de heenwedstrijd van de halve finale moeten missen. Piqué staat eveneens op scherp, al zal hij dus zeker niet in actie komen tegen Eintracht.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araújo, Eric García, Alba; Gavi, Busquets Pedri; Dembélé, Aubameyang, Ferran