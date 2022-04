Erik ten Hag gooit André Onana uit basiselftal voor bekerfinale tegen PSV

Donderdag, 14 april 2022 om 18:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:55

André Onana verdwijnt per direct uit het doel bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. Volgens het dagblad kiest Erik ten Hag zondag in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV voor Maarten Stekelenburg, indien de 39-jarige routinier de komende dagen fit blijft. Onana, die transfervrij gaat vertrekken, heeft daarmee afgelopen zaterdag tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst) waarschijnlijk zijn laatste duel voor Ajax gespeeld.

De nieuwe fout van Onana, die met een zwakke pass de openingsgoal inleidde, heeft zijn vertrouwen van Ten Hag duidelijk geen goed gedaan, zo liet de coach afgelopen zaterdag direct na het duel met Sparta al blijken. Voorafgaand was Onana nog uitgeroepen tot 'onbetwiste nummer één', maar na de wedstrijd zei Ten Hag: "Nou... dat is...", stamelde de coach al hoofdschuddend. "Wij hebben denk ik een goed keepersbestand, dat is duidelijk. Daar is concurrentie."

Onana maakte een onzekere indruk sinds zijn terugkeer van een dopingschorsing. De Kameroener blunderde gedurende de Afrika Cup al tegen Burkina Faso en ging ook in de fout namens Ajax tegen Benfica in de Champions League: hij zat mis bij een vrije trap van Alejandro Grimaldo, waardoor Darwin Núñez de beslissende 0-1 kon binnenkoppen. Vorige week zondag tastte Onana tegen FC Groningen (1-3 zege) mis bij een uithaal van Jörgen Strand Larsen, waardoor Groningen op voorsprong kwam. Daar kwam zaterdag een verkeerde pass bovenop die werd onderschept door Sparta, waarna Joeri de Kamps scoorde. Onana zei na afloop van dat laatste duel dat de negatieve reactie van zijn eigen publiek hem niet interesseert. "Ze kunnen zingen, ze kunnen janken, ze kunnen doen wat ze willen, I don’t give a shit", aldus de Kameroener.

Stekelenburg keerde zaterdag tegen Sparta terug in de wedstrijdselectie, nadat de ervaren doelman eind augustus een zware heupblessure opliep. Stekelenburg speelde sinds 28 augustus geen wedstrijd meer, maar Ten Hag geeft de ervaren sluitpost dus zonder enig wedstrijdritme het vertrouwen in de bekerfinale. Ajax kampte de laatste maanden met een keepersprobleem, omdat Remko Pasveer een gebroken vinger opliep en ook Jay Gorter enige tijd uitgeschakeld was. Gorter is inmiddels weer fit, Pasveer is op de weg terug.