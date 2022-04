Kieft: ‘Dat is een engerd, ja, dat vind ik echt een zelfingenomen mannetje’

Donderdag, 14 april 2022 om 18:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:13

Wim Kieft is niet erg onder de indruk van het weerwoord dat Jürgen Klopp hem opvallend genoeg gaf op zijn column in De Telegraaf. Kieft stoorde zich aan een interview van Pepijn Lijnders, de assistent-coach van Klopp bij Liverpool, die te veel eer zou willen opstrijken voor het succes in Engeland. "Niet alleen Klopp leest het, maar schijnbaar ook Diego Simeone, Josep Guardiola en Arrigo Sacchi", zegt Kieft met een knipoog over zijn column.

Lijnders sprak onlangs uitgebreid over zijn samenwerking met Klopp en was volgens Kieft erg eager om het succes op te eisen. “Voor wie het nog niet wist: Pepijn Lijnders is samen met Jürgen Klopp grondlegger van het succes van Liverpool. Tenminste, volgens Lijnders zelf”, schreef Kieft naar aanleiding van het media-optreden van Lijnders voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale. “Hij zorgde voor kromme tenen door continu over ’Jürgen en ik’ te spreken. Hij had het maar over de fijne samenwerking, de openheid van hun relatie en het vertrouwen dat daaruit was ontstaan. Een opzichtige poging om de eer op zichzelf te betrekken of op z’n minst een deel van de eer van de prestaties van Liverpool op te eisen.”

Die woorden gingen Klopp zó ver dat hij bij hoge uitzondering een gesprek aanknoopte met Voetbal International. “Toen ik dat las, dacht ik: Waar heeft hij het over? Ik vond het echt niet oké. Normaal gesproken kan het me niets schelen wat er over ons wordt geschreven, maar hier wilde ik het toch over hebben, zodat we het kunnen uitleggen. In die column werd geschreven dat het niet wij was, maar Klopp. Het was heel complimenteus naar mij toe, alsof het allemaal mijn succes was. Maar nee, dat is niet zo. Dan snap je niet hoe we werken.”

Kieft dient Klopp donderdagavond in de studio van Veronica van repliek. "Ik vind het wel leuk dat hij mij volgt, die Klopp, dat elke zaterdag gewoon de uitgeprinte column bij hem op het bureau ligt", aldus de oud-spits, die zijn mening niet herstelt. "Lijnders, dat is een engerd. Ja, dat vind ik echt een zelfingenomen mannetje. Peppijn Lijnders wil ook een beetje mee profiteren. Weet je wat het grote verschil is: Jürgen Klopp heeft de verantwoordelijkheid, en die wordt erop afgerekend als het verkeerd gaat. Het is heel leuk dat je denkt dat je het allemaal samen doet, maar Klopp bedenkt het allemaal."