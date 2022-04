‘Ten Hag overweegt bij Ajax mislukte transfer alsnog te realiseren bij United’

Donderdag, 14 april 2022 om 18:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:30

Erik ten Hag overweegt om bij Manchester United een nieuwe poging te wagen voor Steven Bergwijn, zo meldt de Daily Mail. De trainer van Ajax kan na een mondeling akkoord met de Engelse grootmacht voorzichtig nadenken over zomerse transfers en is al langere tijd een bewonderaar van de 24-jarige vleugelspits van Tottenham Hotspur, die in januari te duur bleek voor Ajax.

Tottenham hield in januari vast aan een vraagprijs 30 miljoen euro, het bedrag waarvoor de aanvaller begin 2020 overkwam van PSV. Bergwijn maakt al het hele seizoen geen onderdeel uit van de plannen van Antonio Conte, maar kende in januari een korte opleving door een glansrol op te eisen tegen Leicester City (2-3 winst). Bergwijn viel vlak voor tijd in en kantelde de wedstrijd met twee goals. In het restant van de winterse transferwindow waren the Spurs nog minder happig om de Oranje-international te laten vertrekken.

De rol van Bergwijn bij Tottenham is drie maanden later echter alleen maar kleiner geworden: sinds de komst van Juventus-huurling Dejan Kulusevski had Bergwijn in clubverband slechts één basisplaats. Volgens de Daily Mail mag de voormalig PSV'er komende zomer alsnog een stap maken en is de vraagprijs daarvoor 24 miljoen euro. Naast United is er ook belangstelling vanuit Duitsland en Frankrijk.

Ten Hag bewondert Bergwijn al lange tijd en probeerde de aanvaller samen met Marc Overmars in de afgelopen drie transferwindows naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Bergwijn zou vanwege zijn multifunctionaliteit - hij kan op alle plekken voorin uit de voeten - door de oefenmeester van Ajax gezien worden als 'iemand met de tools en energie om te floreren in een Ten Hag-systeem', zo klinkt het. Ten Hag zat overigens op de tribune toen Bergwijn eind maart een glansrol greep bij Oranje tegen Denemarken (4-2 winst, twee goals van Bergwijn) en Duitsland (1-1, gelijkmaker van Bergwijn).