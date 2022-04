Opsteker voor Feyenoord in de defensie; Guus Til verliest race tegen de klok

Donderdag, 14 april 2022 om 19:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:49

De opstelling van Feyenoord voor de terugwedstrijd van de Conference League-kwartfinale tegen Slavia Praag is bekend. Lutsharel Geertruida heeft verrassenderwijs een basisplaats in de ploeg van Arne Slot. De Rotterdammers beginnen donderdagavond in Praag om 21.00 uur aan de cruciale wedstrijd. Vorige week eindigde het treffen tegen Slavia in De Kuip in 3-3. Bij winst stoot Feyenoord voor het eerst sinds 2002 door naar een Europese halve finale.

Slot kan in het Sinobo Stadium niet beschikken over Guus Til, die de race tegen de klok heeft verloren nadat hij zondag in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (1-4) uitviel. Jens Toornstra vervangt Til op het middenveld. Geertruida viel eind maart bij Jong Oranje uit met een bovenbeenblessure, maar is terug bij de selectie en begint verrassenderwijs meteen in de basis. Marcus Pedersen zit daardoor op de bank. Slot kiest in de spits dit keer wel voor Cyriel Dessers. Vorige week verkoos de oefenmeester Bryan Linssen boven de huurling van KRC Genk.

Justin Bijlow komt door een operatie aan zijn voet dit seizoen niet meer in actie, waardoor Ofir Marciano het doel van Feyenoord weer verdedigt. Slavia-trainer Jindrich Trpisovsky vreesde vooraf voor de afwezigheid van Tomás Holes en Yira Sor. De twee spelers blonken uit in De Kuip, maar kampten voor het duel met fysieke klachten. Uiteindelijk blijkt alleen Sor fit genoeg. De van schorsingen teruggekeerde Srdjan Pavsic en Aiham Ousou zijn wel inzetbaar. Laatstgenoemde start in de basis.

Opstelling Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Toornstra, Kökcü; Nelson, Dessers, Sinisterra

Opstelling Slavia Praag: Mandous; Bah, Kudela, Kachabara, Dorley; Talovyerov, Holes; Schranz, Lingr, Olayinka; Sor