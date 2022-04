KNVB deelt maximale straf uit aan vier supporters van MVV Maastricht

Donderdag, 14 april 2022 om 17:14 • Dominic Mostert

De KNVB heeft vier supporters van MVV Maastricht een landelijk stadionverbod voor twintig jaar opgelegd. Het viertal beledigde verdediger Seydine N’Diaye van FC Dordrecht op racistische wijze tijdens de uitwedstrijd van 25 februari. MVV deelde na het incident al twee stadionverboden uit aan twee mannen, maar de KNVB trekt die stadionverboden nu door naar het gehele land en straft twee extra personen.

Een stadionverbod van twintig jaar is de maximale straf die de bond kan uitdelen. De rol van een vijfde fan wordt momenteel nog onderzocht. De aanklager vindt dat MVV zelf niets te verwijten valt. De club zou alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de misdragingen van een deel van de eigen aanhang tegen te gaan en nam na afloop van de wedstrijd duidelijk afstand van het wangedrag. MVV ging in gesprek met de eigen supportersvereniging om herhaling te voorkomen.

N'Diaye meldde in de extra tijd bij de arbitrage dat hij vanuit het uitvak racistisch werd bejegend. Hij wees daarbij naar enkele fans die achter de boarding stonden. De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie werd even later stilgelegd, waarna N'Diaye geëmotioneerd het veld verliet. Na de onderbreking kwamen de spelers, zonder N'Diaye, terug het veld op om een knielgebaar te maken tegen racisme, waarna scheidsrechter Richard Martens voor het einde van de wedstrijd floot.

N'Diaye deed aangifte bij de politie van racisme, dus kan de zaak ook strafrechtelijk gevolgen krijgen voor de betrokken supporters. De KNVB stelde begin 2020 samen met de overheid het aanvalsplan ‘ons voetbal is van iedereen’ op in een poging racisme en discriminatie tegen te gaan. Het maximale stadionverbod werd verhoogd van vijf tot tien jaar; als een voetballer het slachtoffer is, kan die maximale straf worden verdubbeld tot twintig jaar, zoals nu is gebeurd.