David Endt schuift verrassende opvolger van Erik ten Hag naar voren

Maandag, 18 april 2022 om 10:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 10:46

David Endt ziet in Ron Jans een geschikte opvolger van Erik ten Hag bij Ajax. Naar verwachting verkast Ten Hag in de zomer naar Manchester United, waardoor de koploper van de Eredivisie op zoek moet naar een nieuwe trainer. Jans presteert dit seizoen naar behoren met FC Twente en maakt een goede indruk op Endt, die van 1997 tot 2013 werkte als teammanager van Ajax.

In de zoektocht naar een opvolger van Ten Hag worden doorgaans slechts enkele namen genoemd. Analisten wijzen naar met name naar Peter Bosz (Olympique Lyon), Alfred Schreuder (Club Brugge) en Arne Slot (Feyenoord), terwijl John Heitinga (Jong Ajax) in beeld kan komen als de clubleiding de voorkeur geeft aan een interne oplossing. "Johnny Heitinga is inmiddels John geworden", vertelt Endt aan Voetbalzone. "Hij is volwassen geworden en heeft veel leergeld betaald, maar ik denk dat hij nog één of twee jaar nodig heeft. Misschien doet hij er goed aan om zich bij een andere club nog verder te verrijken in het vakmanschap."

Het artikel gaat verder onder de video Ajax-icoon komt met opvallende suggestie als opvolger Ten Hag Meer videos

Zelf zou Endt een belletje wagen naar Jans, die met Twente op de vierde plek staat in de Eredivisie. "Ik ben altijd gecharmeerd geweest van de présence, de kwaliteit en de menselijke waarden van Ron Jans. Hij doet het niet per ongeluk heel goed bij FC Twente. Hij maakt stappen, maakt spelers beter en heeft een idee in zijn hoofd. Het ligt misschien niet voor de hand voor de gemiddelde Nederlandse voetbalkijker, maar ik zou hem daar graag aan het werk willen zien. Dan kan hij zijn eigen idealen misschien wel waarmaken. Die worden nu altijd geremd door bijvoorbeeld een gebrek aan financiële mogelijkheden bij de clubs waar hij traint."

"Ik vind hem ook een prachtige ambassadeur voor het voetbal. Ik vind het bij een club als Ajax ook belangrijk dat je je club goed vertegenwoordigt", concludeert Endt. Jans werkte in Nederland nog niet voor een topclub, maar heeft wel ruime ervaring opgedaan bij FC Groningen, sc Heerenveen, PEC Zwolle en FC Twente. In dienst van PEC won hij zelfs de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal, beide door Ajax te verslaan. In het buitenland werkte de 63-jarige oefenmeester voor Standard Luik en FC Cincinnati.