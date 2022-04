Pioli hoopt dat Ibrahimovic zijn laatste wedstrijd nog niet heeft gespeeld

Donderdag, 14 april 2022 om 16:11

Stefano Pioli spreekt in de persconferentie voor de wedstrijd tussen AC Milan en Genoa zijn twijfels uit over de toekomst van Zlatan Ibrahimovic. De veertigjarige spits zit voor het cruciale treffen op vrijdagavond zoals wel vaker dit seizoen door blessureleed niet bij de selectie. De trainer van Milan geeft in het persmoment aan niet te weten of Ibrahimovic überhaupt nog een wedstrijd zal spelen in het rood-zwarte shirt.

Pioli geeft desgevraagd aan waarom Ibrahimovic niet tot de selectie behoort, zoals al het geval was voor de wedstrijd tegen Torino van zondag (0-0). “Ibrahimovic had last van zijn knie. Hij blijft denk ik tien dagen aan de kant staan. We hopen dat hij kan terugkeren voor het laatste deel van het seizoen”, geeft de oefenmeester aan. Pioli kan geen garanties geven over de beschikbaarheid van de Zweed. “Iedereen kan fysieke problemen hebben, hij kampt nu met een knieprobleem. We hopen dat hij voor het einde van het seizoen kan terugkeren”, zo klinkt het.

De coach lijkt ook geen zekerheid te hebben dat Ibrahimovic na dit seizoen doorgaat bij Milan. “Wat zijn toekomst betreft, ik denk niet dat er iets is veranderd. Ik weet zeker dat hij de beste keuze zal maken en we zullen hem steunen, wat hij ook beslist." In de Italiaanse media circuleren door de fysieke gesteldheid van Ibrahimovic al langer geruchten dat de spits zijn voetbalschoenen aan de wilgen gaat hangen na dit seizoen.

Francesco Totti vertelt aan La Gazzetta dello Sport dat de positie waarin Ibrahimovic zich bevindt herkenbaar is voor hem. De clubicoon van AS Roma beëindigde vijf jaar geleden zijn carrière bij zijn grote liefde nadat zijn rol in het elftal was geslonken. “Ik weet wat hij voelt, ik weet welke vragen hij zichzelf stelt, ik ken het verlangen te vechten tegen de realiteit”, aldus de 58-voudig Italiaans international. “Als je niet vaak speelt, krijgt het lichaam geen rust maar wordt het roestig. Zeker op een bepaalde leeftijd. Je raakt je ritme kwijt. Je geest weet wat moet worden gedaan, maar de voeten zijn niet snel genoeg meer. Je weet dat je beter bent dan anderen, maar je lichaam kan je niet in de wedstrijd krijgen.”

De 45-jarige Totti heeft geen twijfel over de wil van Ibrahimovic en roept hem dan ook op vooral naar zijn lichaam te luisteren. “Wat ik van een afstandje zie, is dat hij zoveel mogelijk op het veld wil staan als Milan dat wil. Het probleem is niet technisch, het probleem is zijn speeltijd. Ik hoop dat hij doorgaat. Maar alleen als zijn lichaam het hem toelaat zo beslissend te zijn als hij altijd is geweest. Hij moet naar zijn lichaam luisteren”, sluit Totti adviserend af.