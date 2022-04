‘Ronaldo raakt nu geen pepernoot, maar gaat uit de hand eten van Ten Hag’

Donderdag, 14 april 2022 om 16:06 • Tom Rofekamp

Hans Kraay junior voorspelt dat de naderende komst van Erik ten Hag Manchester United geen windeieren zal leggen. De analist van ESPN is momenteel allesbehalve onder de indruk van the Red Devils, maar vermoedt dat Ten Hag de huidige nummer zeven van de Premier League weer aan het voetballen zal krijgen. Daarbij noemt Kraay jr. in het specifiek het voordeel dat Cristiano Ronaldo uit de speelstijl van de nieuwe oefenmeester zal trekken.

Kraay jr. kan zich vinden in de beslissing van Ten Hag om van Ajax over te stappen naar Manchester. "Ten Hag stapt in een wespennest, maar wél een wespennest waar megaveel geld zit en waar ze al een jaar of zeven zitten klootviolen", zegt Hansie Hansie bij De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen. "En Ten Hag is een trainer die, als hij de tijd krijgt de aankomende anderhalf of twee jaar, die club weer aan het voetballen kan krijgen."

Het afwimpelen van het eveneens geïnteresseerde RB Leipzig is dan ook niet verrassend, vindt Kraay jr. "Bayern München is de afgelopen jaar 81 jaar 83 keer kampioen geworden. Erik heeft écht geen zin om maximaal tweede of derde te worden. Waarom zou hij nee zeggen (tegen Manchester United, red.)? Deze kans komt nooit meer voorbij."

De analist annex presentator van ESPN noemt vervolgens United-vedette Ronaldo, die volgens Kraay jr. dit seizoen geen potten weet te breken in Manchester. "Ronaldo raakt daar momenteel pepernoot. Maar dat komt omdat ze zo verdedigend spelen", voegt hij nog wel toe. "Ronaldo gaat uit de hand eten van Ten Hag, want Ten Hag zegt: 'Waar we de bal kwijtraken, gaan we hem terugpakken'. En dan staat Ronaldo achttien meter van het doel. Die gaat dat héérlijk vinden. Cristiano Ronaldo en Erik ten Hag, dát wordt de combi!"