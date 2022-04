Schmidt ruimt tegen Leicester City plek in voor teruggekeerde Gutiérrez

Donderdag, 14 april 2022 om 17:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:27

Roger Schmidt heeft de opstelling bekendgemaakt voor het duel met Leicester City in de tweede kwartfinale van de Conference League. De trainer heeft ten opzichte van vorige week weer de beschikking over Erick Gutiérrez, die op het middenveld staat. De geblesseerde Olivier Boscagli wordt vervangen door Jordan Teze. De aftrap in het Philips Stadion is om 18.45 uur.

Tijdens de 0-0 remise van vorige week vormden Ibrahim Sangaré, Mario Götze en Joey Veerman het middenveld. Op papier speelt Veerman nu in de voorhoede, waardoor op het middenveld plaats is gemaakt voor Gutiérrez. De geblesseerde Noni Madueke is er niet bij. De Engelsman moest zondag geblesseerd afhaken in het duel met RKC Waalwijk (2-0 winst).

Teze is de nieuwe naam in de achterhoede. De 21-jarige verdediger vervangt Boscagli, die voor de rest van het lopende seizoen is uitgeschakeld met een knieblessure. Teze wordt geflankeerd door Philipp Max, aanvoerder André Ramalho en Mauro Júnior. Yvon Mvogo krijgt wederom de voorkeur boven Joël Drommel, die volgens Schmidt niet meer hoeft te rekenen op veel speeltijd deze jaargang.

Opstelling PSV: Mvogo, Mauro Júnior, Ramalho, Teze, Max; Gutiérrez, Sangaré; Veerman, Götze, Gakpo; Zahavi

Opstelling Leicester City: Schmeichel, Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Tielemans; Albrighton, Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes; Iheanacho