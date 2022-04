Kraay jr. ziet gelijkenis bij Feyenoord en PSV: ‘Als er geen vaseline aan zit’

Donderdag, 14 april 2022 om 13:46 • Laatste update: 13:53

Hans Kraay junior acht het niet onmogelijk dat Feyenoord en PSV doorstoten naar de halve finales van de Conference League. Volgens de analist zullen de resultaten van de Nederlandse clubs vanavond afhangen van de keepers, in wie hij weinig vertrouwen heeft. Ook gaat Kraay jr. in op zijn ambitie om weer aan de slag te gaan als voetbaltrainer.

Zowel Feyenoord als PSV speelt donderdagavond de terugwedstrijd in de kwartfinales van de Conference League. Feyenoord reist af naar Praag nadat het vorige week met 3-3 gelijkspeelde in de eigen Kuip. PSV speelt in het Philips Stadion tegen Leicester City, waartegen het vorige week in Engeland doelpuntloos gelijkspeelde. Kraay ziet kansen voor beide ploegen, maar ziet waar het mis kan gaan. “Ze hebben een kans als de keepers hun handschoenen aandoen en als er geen vaseline aan zit. Ze hebben natuurlijk heel veel ellende met keepers", aldus Kraay jr. bij De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen.

Feyenoord raakte Justin Bijlow vorige maand kwijt met een voetblessure, waardoor stand-in Ofir Marciano sindsdien onder de lat staat bij de Rotterdammers. Bij PSV werd Joël Drommel na aanhoudende slechte vorm door trainer Roger Schmidt vervangen voor Yvon Mvogo. Kraay heeft weinig vertrouwen in beide doelwachters. "Feyenoord mist de geweldige Justin Bijlow, de beste doelman van Nederland. Zijn stand-in Ofir Marciano is een bak onrust. Bij PSV is het met Joël Drommel helemaal de verkeerde kant op gegaan. Nu staat Yvon Mvogo erin en daar ben ik ook geen groot fan van. Dus ik houd mijn hart vast.”

Keert Kraay jr. terug als trainer?

De ambitie van Kraay jr. in het trainersvak passeerde ook nog de revue. "Dat begint steeds meer te kriebelen”, zei hij erover. “Ik heb natuurlijk best lang met veel plezier FC Lienden getraind. Dat doe ik sinds een jaar of drie niet meer. Ik word wel eens benaderd, al is dat niet door Juventus. Dat is voor de echte trainers. Ik ga zeker nog een paar jaar een club trainen, maar voorlopig even alle hens aan dek voor ESPN (waar Kraay jr. als analist en presentator werkzaam is, red.). Daar heb ik het heel goed naar mijn zin."