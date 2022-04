Ajax krijgt belangrijk signaal van sponsor in post-Overmars-tijdperk

Donderdag, 14 april 2022 om 13:24 • Tom Rofekamp

Ajax heeft het partnership met Staan Finance & Consultancy verlengd, zo meldt de club via de officiële kanalen. Daarmee is het bedrijf de eerste sponsor die het contract met de Amsterdammers verlengt na het vertrek van voormalig directeur voetbalzaken Marc Overmars. Veel sponsoren zaten in de maag met de kwestie-Overmars, maar uiteindelijk bleef elk van hen Ajax trouw. De contractverlenging van Staan lijkt een nieuwe stap in het imagoherstel van koploper van de Eredivisie.

Na het opstappen van Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van meerdere vrouwen binnen de club, zetten veel sponsoren van Ajax hun twijfels bij een langere samenwerking. Onder meer hoofdsponsor Ziggo en kledingsponsor Adidas lieten weten erg geschrokken te zijn van de ontwikkelingen in Amsterdam. Uiteindelijk werd er geen enkel partnership vroegtijd stopgezet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Staan, Official Supplier en tevens Official Finance & BI Recruitment Partner van Ajax, is de eerste partij waarvan bekend wordt dat het de samenwerking met Ajax verlengt. Staan zelf zet het partnership in voor hun employer branding-activiteiten en de verdere groei van de naamsbekendheid, ook binnen het zakelijk netwerk van Ajax. Commercieel directeur van de Amsterdammers Menno Geelen laat weten erg content te zijn met de verlenging van de samenwerking. "We danken Staan voor het vertrouwen en deze geïntensiveerde samenwerking. Naast dat ons partnership op meer vlakken gaat bijdragen aan de ambitieuze doelstellingen van Staan, nemen we ook met veel tevredenheid hun diensten af."

Danny 't Hoen, managing director bij Staan, geeft evenwel blijk van tevredenheid. ""We blijven aan het zakelijke netwerk van Ajax bewijzen dat we de juiste mensen op de juiste plek weten te zetten, iets wat we ook binnen Ajax zelf doen. Onze samenwerking bevalt uitstekend, vandaar dat we ons partnership uitbreiden met meer zichtbaarheid, meer mogelijkheden om onze relaties te ontvangen bij Ajax en de mogelijkheid om Ajax in te zetten bij evenementen en activaties."