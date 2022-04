Liverpool-fan wordt onwel minuten voor aftrap en overlijdt later in ziekenhuis

Donderdag, 14 april 2022 om 13:05 • Laatste update: 13:25

Een fan van Liverpool, die gisteren vlak voor de aftrap van de Champions League-kwartfinale tegen Benfica (3-3) onwel werd, is later in het ziekenhuis overleden, zo meldt de club in een statement op de officiële kanalen. Hulpdiensten begeleidden de man na het incident zo snel mogelijk Anfield uit, wat echter niet mocht baten. Over de identiteit of de doodsoorzaak van de man is nog niets bekend.

Liverpool bevestigt het nieuws vrijdag op zijn officiële kanalen. “Het is tot onze grote spijt dat Liverpool Football Club kan bevestigen dat een supporter die ziek werd voor de wedstrijd van gisteravond tegen Benfica, helaas is overleden. We willen de hulpdiensten bedanken voor hun heldhaftige inspanningen bij het verlenen van spoedeisende zorg, alsmede onze medische professionals, stewards en alle supporters in de buurt van het incident voor hun hulp”, aldus het een statement.

De lokale politie van het district Merseyside bevestigt het overlijden van de man in kwestie. "Voor de wedstrijd tussen Liverpool en Benfica is een man in zijn zestiger jaren van het stadion naar het ziekenhuis gebracht voor een spoedbehandeling, maar hij is even later helaas overleden. Zijn naaste familie is geïnformeerd en er zijn geen verdachte omstandigheden rondom zijn dood. Onze gedachten en condoleances gaan uit naar de man."