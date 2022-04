Willem II en hoofd jeugdopleiding Riemersma na vijf jaar uit elkaar

Donderdag, 14 april 2022 om 12:24 • Laatste update: 12:40

Bastiaan Riemersma vertrekt na dit seizoen bij Willem II, zo maakt de club uit Tilburg bekend via de officiële kanalen. De hoofd jeugdopleiding was sinds 2017 verbonden aan de Eredivisionist en is volgens de club betrokken geweest bij 'vele mooie ontwikkelingen’. Het contract van Riemersma liep na dit seizoen af. Willem II gaat na op zoek naar een geschikte opvolger voor Riemersma.

Riemersma kwam in 2017 naar de voetbalacademie van Willem II. Volgens de club is er mede dankzij de 42-jarige hoofd jeugdopleiding een eigen complex gekomen en zijn de de faciliteiten op Sportpark Prinsenhoeve verbeterd. Van 2009 tot 2014 beschikten de Brabanders samen met regiogenoot RKC Waalwijk over een gezamenlijke jeugdopleiding. Riemersma heeft in de ogen van de club een belangrijke rol gespeeld bij het opbouwen van de jeugdopleiding.

Riemersma is trots op het werk dat hij heeft geleverd bij Willem II. “Het meest trots ben ik op het behalen van de vooraf gestelde doelen: meer kinderen uit de regio, meer kinderen die later in het jaar geboren zijn een kans geven op een plek in de opleiding en het creëren van een eigen voetbalidentiteit", aldus de Brabander. "En dat is vooral gelukt door de inzet van de fantastische technische staf en alle andere betrokkenen. Ik hoop dat de komende jaren meer Willem II-talenten de kans krijgen deze weg te bewandelen. Ik ben ervan overtuigd dat die potentie er is.”

Daarnaast is Riemersma dankbaar voor de kans die hij heeft gekregen bij de club. “Ik ben de club enorm dankbaar voor de mogelijkheden die ik heb gekregen, om de benodigde stappen met de jeugdopleiding van Willem II te zetten”, aldus Riemersma in zijn reactie op de clubsite. “Natuurlijk hebben we qua faciliteiten veel bereikt, maar het doel van de jeugdopleiding is om de stap van de talenten naar het eerste elftal zo goed mogelijk voor te bereiden en begeleiden.”