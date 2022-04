Paris Saint-Germain harkt in één klap vijftig miljoen euro binnen

Donderdag, 14 april 2022 om 11:00 • Laatste update: 11:37

Paris Saint-Germain heeft een nieuwe mouwsponsor aangetrokken, zo meldt de club via hun officiële kanalen. Het Amerikaanse GOAT vervangt vanaf volgend seizoen QNB, dat een aflopend contract had. GOAT, een online lifestyle platform, gaat over de komende drie jaar zo'n vijftig miljoen euro betalen om op de mouwen van de Franse grootmacht te prijken.

Ondanks dat PSG werd uitgeschakeld in de Champions League door Real Madrid lijkt de club niet in te boeten op aantrekkelijkheid voor sponsoren. Eerder meldde L’Équipe al dat Qatar Airways naar verluidt de nieuwe shirtsponsor wordt van de Fransen. De vliegmaatschappij moet daar volgens het dagblad tussen de zestig en zeventig miljoen voor neerleggen. Nu trekt de club met GOAT een nieuwe mouwsponsor aan. L’Équipe schrijft dat het om een contract gaat voor drie jaar, waar het Amerikaanse bedrijf vijftig miljoen euro voor heeft uitgetrokken.

“Het lifestyle-platform van de volgende generatie sluit zich aan bij 's werelds meest stijlvolle voetbalclub met branding op iconische tenues en avant-garde samenwerkingen”, begint PSG op hun website. “Paris Saint-Germain en GOAT kondigen vandaag een groot meerjarig wereldwijd partnerschap aan waardoor GOAT de nieuwe officiële sleeve-partner van de club wordt. Naast de aanwezigheid van GOAT op de mouw van de shirts van het eerste elftal, zullen de twee merken door het partnerschap samenwerken om het premium platform van GOAT en het aanbod ervan te promoten bij een nieuwe generatie voetbal- en modefans over de hele wereld."

Ook Eddy Lu, medeoprichter en CEO van GOAT, is in zijn nopjes met de samenwerking. "Paris Saint-Germain is een van de meest invloedrijke clubs ter wereld en we zijn verheugd om met hen samen te werken terwijl we onze wereldwijde gemeenschap blijven opbouwen", zei hij jubelend. “We brengen niet alleen twee toonaangevende lifestyle-merken samen, maar verenigen een gemeenschap van atleten, creatievelingen en fans over de hele wereld. Deze samenwerking speelt in op elkaars sterke punten, met innovatieve samenwerkingen in de komende maanden en jaren.”