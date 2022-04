BILD pleit voor drastische ommekeer na ‘meest beschamende uitschakeling ooit'

Donderdag, 14 april 2022 om 09:49 • Laatste update: 11:19

De beschamende uitschakeling in de Champions League van Bayern München heeft in Duitsland de tongen behoorlijk losgemaakt. BILD wijst met een beschuldigende vinger richting Julian Nagelsmann, die vooralsnog niet aan de terenhoge verwachtingen kan voldoen. Volgens de Duitse boulevardkrant is het van essentieel belang dat er komende zomer flink geïnvesteerd gaat worden, al wordt niet verwacht dat Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui het tij gaan keren.

Vol trots presenteerde Bayern afgelopen zomer Nagelsmann als nieuwe trainer. De 33-jarige oefenmeester werd de jongste keuzeheer op het hoogste niveau en moest het speerpunt worden van een project dat zowel Duitsland als Europa zou veroveren. Driekwart jaar later is echter alles anders. Bayern ligt uit de Champions League en is vroegtijdig uitgeschakeld in de strijd om de DFB Pokal. De Duitse landstitel lijkt er wel te komen, daar met nog vijf wedstrijden te gaan een voorsprong van negen punten wordt genomen op Borussia Dortmund.

Clubiconen als Lothar Matthäus lieten geen moment onbenut om het seizoen als mislukt te beschouwen en Nagelsmann aan te wijzen als de hoofdschuldige in het Champions League-debacle. "Bayern heeft de afgelopen weken niets klaargespeeld en had oplossingen en genoeg opties om de dynamiek te veranderen. Het enige dat is veranderd, is de discussie in de kleedkamer", vertelde Matthäus bij Sky. BILD gaat een stap verder. "Bayern is nog nooit op zo'n beschamende manier uitgeschakeld. Het is een historisch seizoen waarin Nagelsmann niet aan de verwachtingen heeft voldaan."

Na de gênante uitschakeling tegen Villarreal staat het transferbeleid meer dan ooit onder druk. Aankopen als Marc Roca, Marcel Sabitzer en Bouna Sarr waren veel te duur en voegen bovendien weinig toe, klinkt het vanuit Duitsland. Nagelsmann zou bij de clubleiding al vaker hebben aangegeven dat zijn elftal in iedere linie kwaliteit mist. "De eisen van Bayern blijven elk jaar hetzelfde. Het is belangrijk dat je erin stopt wat je er aan de andere kant uit wilt laten komen. En als de eisen hetzelfde blijven, dan zullen we, net als andere topclubs, om ons heen moeten kijken", sprak de Duitse oefenmeester.

Volgens BILD heeft Bayern zich afgelopen zomer nauwelijks versterkt. Dayot Upamecano, voor 42,5 miljoen euro overgekomen van RB Leipzig, heeft nog tijd nodig. En komende zomer laat Bayern, na het vertrek van David Alaba naar Real Madrid, met Niklas Süle opnieuw een basisklant gratis vertrekken. "Hasan Salihamidzic moet dringend een toptransfer afleveren", stelt de Duitse krant. "Van topkandidaten Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui is het maar zeer de vraag of het directe versterkingen zijn voor Bayern."