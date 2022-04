Saka wijst Barça-speler aan als moeilijkste tegenstander ooit: ‘Hij is elite’

Donderdag, 14 april 2022 om 08:51 • Laatste update: 09:04

Bukayo Saka heeft Sergio Busquets uitgeroepen tot zijn moeilijkste tegenstander ooit. De vleugelaanvaller van Arsenal werd in de voorbereiding op het seizoen 2019 naar eigen zeggen 'weggeblazen' door de middenvelder van Barcelona. In gesprek met GQ Magazine spreekt Saka lovende woorden over zijn collega. Ook Lionel Messi krijgt een flinke veer in de kont van de jongeling.

Barcelona en Arsenal namen het op 4 augustus 2019 tegen elkaar op in de voorbereiding op het seizoen 2019/20. Ondanks een treffer van Pierre-Emerick Aubameyang zegevierde de Catalaanse grootmacht met 2-1. Voor Saka is het optreden van Busquets het meest blijven hangen. "De manier waarop hij zo elegant bij mij wegdraaide...", herinnert de flankspeler zich. "Ik kwam naar hem toe om hem te duwen, probeerde een kant te faken, maar hij bracht mij in verlegenheid. Ik had zoiets van: ja, deze man is elite."

Busquets, die door velen wordt gezien als een van de meest onderschatte spelers ter wereld, heeft door de jaren heen verschillende bewonderaars gekregen. De middenvelder speelde tot dusver 672 officiële wedstrijden namens de Catalaanse topclub. Daarmee is hij samen met Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta en Gerard Piqué een van de vijf spelers die de magische grens van zeshonderd wedstrijden heeft aangetikt. "Busquets is iedereen drie stappen voor en dat maakt je een topvoetballer. Dat realiseerde ik me die dag", aldus Saka.

Saka prees ook een ander Barcelona-icoon en gaf toe dat hij graag een gelijkwaardig doelpunt zou willen maken als Messi's sublieme solo tijdens de Copa del Rey-finale tegen Athletic Club in 2015. "Vanwege het moment", voegt hij eraan toe. "Nu ik voetbal, merk ik hoe moeilijk het is om dat soort doelpunten te maken. Mensen proberen hem te schoppen, hem neer te halen, en hij blijft maar doorgaan. En dat in een finale. Ik had zoiets van: wauw. Als hij zegt dat hij je voorbij gaat hou je hem nog niet tegen."