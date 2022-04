Guardiola op eenzame hoogte na bereiken negende (!) halve finale

Donderdag, 14 april 2022 om 07:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:23

Josep Guardiola heeft woensdagavond een bijzonder record gebroken. Nooit eerder slaagde een trainer erin om negen keer de halve finale van de Champions League te bereiken. Guardiola bleef met Manchester City steken op een 0-0 gelijkspel op bezoek bij Atlético Madrid, maar dat was na de 1-0 overwinning in Manchester een week eerder voldoende voor een plek bij de laatste vier in het miljardenbal.

Ondanks het feit dat Atlético minimaal twee treffers nodig had om zich binnen de reguliere speeltijd te verzekeren van een ticket richting de halve finale, had men woensdagavond in de eerste helft weinig in de melk te brokkelen. Tegelijkertijd had City, net als in het heenduel, de nodige moeite om zich door de Madrileense defensie te spelen. In de slotfase bibberde City na onder meer twee reusachtige kansen voor Matheus Cunha en Stefan Savic, maar de ban werd niet gebroken, waardoor de equipe van Guardiola halvefinalist is.

Het is voor Guardiola de negende keer in zijn carrière dat hij in de halve finale van de Champions League staat. De Spaanse coach verbrak het record met drie verschillende clubs. Bij Barcelona lukte het hem vier keer, bij Bayern München drie keer en als manager van City meldt hij zich voor de tweede keer bij de laatste vier. Guardiola laat daarmee José Mourinho en Carlo Ancelotti achter zich. De trainers van respectievelijk AS Roma en Real Madrid staan tot dusver op acht halve finales in het grootste Europese clubtoernooi.

Mocht Guardiola dit seizoen de Champions League winnen, dan wordt dat zijn derde titel. De oefenmeester ging in 2009 en 2011 met de trofee aan de haal als trainer van Barcelona. Vorig seizoen haalde hij ook met City de finale, maar daarin bleek Chelsea te sterk. Manchester City neemt het in de halve finale op tegen Real Madrid. De andere halve finale gaat tussen Liverpool en Villarreal. De finale wordt op 28 mei gespeeld in het Stade de France. De finale zou oorspronkelijk worden gespeeld in Sint-Petersburg, maar is door de Russische invasie verplaatst naar Frankrijk.