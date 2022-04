Grealish en Savic raken slaags in spelerstunnel; politie sprint naar binnen

Woensdag, 13 april 2022 om 23:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:52

Stefan Savic en Jack Grealish zijn woensdagavond slaags geraakt in de spelerstunnel. Na een zinderende slotfase vol aanvaringen in het Champions League-duel tussen Atlético Madrid en Manchester City (0-0) gingen de opstootjes verder in de spelerstunnel van het Wanda Metropolitano. De confrontatie tussen Grealish en Savic zou zo serieus genomen worden dat de Spaanse politie naar de spelerstunnel moest sprinten om de gemoederen te bedaren.

Tegen het einde van de reguliere speeltijd werden de duels op het veld feller na een tackle van Felipe op Phil Foden. Er ontstond een opstootje op het veld en onder meer Savic kreeg het aan de stok met Grealish. Laatstgenoemde werd aan zijn haar getrokken. Ook gaf Savic een kopstoot aan Raheem Sterling. Na een felle strijd in de slotfase van de kwartfinale van de Champions League gingen de confrontaties in de spelerstunnel verder. Grealish en Savic ruzieden verder, terwijl Sime Vrsaljko spuugde op diverse spelers van City. De Spaanse politie sprintte naar binnen om in te grijpen.

Hoewel het incident op de Nederlandse televisiekanalen niet in beeld kwam, had BT Sport-commentator Darren Fletcher een beter beeld van de situatie. "Toen de spelers de het veld verlieten, liep Jack Grealish door de tunnel. Vervolgens haalde Stefan Savic hem in en plotseling ontstond er commotie halverwege de tunnel. Op dat moment kwamen er veel mensen gebied aanrennen, terwijl Savic en Grealish uit mijn zicht verdwenen. Heel snel daarna sprintten Spaanse agenten de tunnel in", aldus Fletcher.

