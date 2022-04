Gözübüyük moet tweemaal keutel intrekken bij spectaculair Liverpool - Benfica

Woensdag, 13 april 2022 om 22:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:56

Liverpool heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finale van de Champions League. Na de 1-3 zege op Benfica van vorige week volgde een spectaculair 3-3 gelijkspel voor eigen publiek. De Nederlandse arbitrage onder leiding van Serdar Gözübüyük speelde een hoofdrol. Vier doelpunten van Benfica werden afgekeurd, maar twee daarvan werden na bestudering van de beelden door videoscheidsrechter Pol van Boekel toch toegekend. In de slotfase werd bovendien een doelpunt van Liverpool (terecht) afgekeurd.

De eerste serieuze mogelijkheid kwam voort uit een diagonaal afstandsschot van Éverton, dat voorlangs zeilde. Benfica had doelpunten nodig en speelde een stuk offensiever dan in de uitwedstrijd tegen Ajax van de achtste finale, maar toch kwam Liverpool op voorsprong. Na twintig minuten leverde Kostas Tsimikas een indraaiende hoekschop af, waarna Ibrahima Konaté tussen drie verdedigers omhoog sprong en via de grond raak kopte in de rechterhoek. Vorige week opende Konaté ook al de score in Lissabon.

Het antwoord van Benfica laat niet lang op zich wachten ? Het is Núñez die op héérlijke wijze kan afwerken maar hij vertrok vanuit een buitenspelpositie: het blijft 1-0 ??#ZiggoSport #UCL #LIVBEN pic.twitter.com/KSYsno4z0w — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 13, 2022

De verdediger vormde ditmaal een centraal duo met Joël Matip. Ten opzichte van de heenwedstrijd voerde Jürgen Klopp meerdere wijzigingen door: onder meer Virgil van Dijk, Fabinho, Mohamed Salah en Sadio Mané namen plaats op de bank. Klopp hoopte aan de B-keus genoeg te hebben om niet in de problemen te komen. Benfica liet zich echter niet uit het veld slaan en kwam kort na het openingsdoelpunt ook tot scoren. Na voorbereidend werk van Éverton stiftte Darwin Núñez de bal over Alisson Becker.

Het doelpunt vond geen doorgang. Videoscheidsrechter Pol van Boekel nam buitenspel waar en adviseerde Gözübüyük om de treffer af te keuren. Negen minuten later speelde de arbitrage opnieuw een hoofdrol. Diogo Gonçalves bediende Gonçalo Ramos achter de defensie, waarna Ramos met een hard schot in de linkerhoek afrondde vanaf de zestienmeterlijn. Van Boekel had een minuut nodig om de beelden te analyseren en concludeerde uiteindelijk dat er geen sprake was van buitenspel.

Deze telt wel! ?

Ramos krijgt met een gelukje de bal en twijfelt niet, hij haalt keihard uit en het staat 1-1! ?? De VAR controleerde nog even op buitenspel maar de goal blijft staan ?? Kan het nog voor Benfica? ??#ZiggoSport #UCL #LIVBEN pic.twitter.com/3isizO01JM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 13, 2022

In de slotfase van de eerste helft vuurde Naby Keïta de bal net naast, waardoor het bij 1-1 bleef in de eerste helft. Negen minuten na de pauze greep Liverpool opnieuw de leiding. Na een dieptepass van Keïta kreeg zowel Díaz als de uitkomende Vlachodimos geen controle over de bal, die na slecht uitverdedigen van Jan Vertonghen belandde voor de voeten van Diogo Jota. Die stelde de vrijstaande Firmino in staat om vlak voor het doel de 2-1 binnen te tikken. Het werd niet veel later 3-1 doordat Firmino ontsnapte aan de aandacht van de defensie en een vrije trap van Tsimikas met succes kon verlengen.

Benfica stapelt achterin de fouten op en dat laat Liverpool niet onbestraft ?? Firmino tikt de 2-1 erin en zo is deze tweestrijd helemaal beslist ?????#ZiggoSport #UCL #LIVBEN pic.twitter.com/jSQ1HstZqy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 13, 2022

Liverpool loopt met luxe-invallers Salah, Mané en Thiago nog wat verder uit van Benfica ?? Firmino mag helemaal alleen de bal binnenschieten na een vrije trap van Tsimikas: 3-1! ??#ZiggoSport #UCL #LIVBEN pic.twitter.com/SbtBH73u1R — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 13, 2022

Achttien minuten voor tijd moest Van Boekel opnieuw zijn oordeel vellen over een mogelijke buitenspelsituatie voor een doelpunt van Benfica. Met een steekpass bracht Álex Grimaldo de bal bij Roman Yaremchuk, die plots opdook voor het doel van Alisson. De spits omspeelde de keeper knap en rondde af in een leeg doel. Aanvankelijk ging de vlag van grensrechter Johan Balder omhoog, maar Van Boekel gaf toch het jawoord. Balder vlagde in minuut 82 ook na een doelpunt van Darwin, omdat assistgever João Mário buitenspel zou hebben gestaan toen ze samen op het doel afstormden. Van Boekel oordeelde echter dat daar geen sprake van was: 3-3. Plots rook Benfica bloed. Darwin zocht met een volley de korte hoek op, maar stuitte op Alisson. Kort voor tijd zag Joost van Zuilen, de andere grensrechter, wel goed dat Salah buitenspel stond toen hij de 4-3 dacht te maken. Diep in de blessuretijd werd ook de 3-4 van Darwin terecht afgekeurd.

Yaremchuk mildert voor Benfica ?? Hij omspeelt doelman Alisson en scoort! De goal wordt eerst nog afgekeurd wegens buitenspel maar de VAR corrigeert: 3-2! ?#ZiggoSport #UCL #LIVBEN pic.twitter.com/lllBa60YtN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 13, 2022