Rio Ferdinand in eigen podcast: ‘Met alle respect voor Ajax, maar...’

Woensdag, 13 april 2022 om 21:06 • Dominic Mostert

Erik ten Hag gaat zich bij Manchester United in een heel andere wereld begeven dan bij Ajax, verwacht Rio Ferdinand. De clubicoon van the Red Devils waarschuwt de mogelijke nieuwe trainer van Ajax voor de druk die gepaard gaat met de trainersfunctie op Old Trafford. In zijn eigen podcast FIVE zegt Ferdinand 'zijn petje af te nemen' voor Ten Hag. "Want dit is een risico", blikt Ferdinand vooruit.

Na het vertrek van Sir Alex Ferguson zijn veel managers 'uitgespuugd' bij Manchester United, stelt de oud-verdediger. "Ten Hag heeft een goede reputatie Hij wordt gewaardeerd en gezien als een zeer goede trainer. Hij zet die reputatie op het spel", weet Ferdinand. "Ik denk dat iedereen wel inziet dat het een zware job wordt. We hebben veel managers voorbij zien komen met veel meer ervaring, die veel meer prijzen hadden gewonnen dan Ten Hag. Ze kwamen hier binnen werden zijn uitgespuugd. En de spelers zijn nog steeds hetzelfde."

Ferdinand verwacht dat Ten Hag informatie gaat inwinnen en wellicht landgenoten polst voor zijn technische staf. "Ik denk dat hij in gesprek zal gaan met mensen als René Meulensteen, Jaap Stam, Robin van Persie en Edwin van der Sar over Manchester United en over wat hem te wachten staat zodra hij binnenstapt. Hij zal ook te maken krijgen met spelers die eisen dat hij er een succesvol team van maakt. Manchester United heeft een nieuwe cultuur nodig, maar ook duurzaam succes. Je hebt iemand nodig die je naar de top stuwt."

Manchester United staat momenteel zevende in de Premier League. Een landstitel is volgens Ferdinand voorlopig ver uit zicht. "Ik zie niemand anders dan Liverpool of Manchester City de Premier League winnen zolang Jürgen Klopp en Josep Guardiola er werken. Ze zijn te ver verwijderd van de rest. Maar als een van de twee zou vertrekken, wat ik niet verwacht, dan is Manchester United niet klaar om in het gat te springen. We hebben het fundament daar niet voor. De trainer heeft tijd nodig om te bouwen", benadrukt Ferdinand.

Ten Hag heeft volgens Ferdinand baat bij zijn ervaring als trainer van het tweede elftal van Bayern München, toen Guardiola het eerste elftal leidde. "Het is belangrijk dat hij dicht bij grote spelers is geweest en heeft gezien hoe ze werden behandeld door Pep." De clubicoon is benieuwd naar het aankoopbeleid van de Nederlander. "Een speler aantrekken voor Ajax is iets heel anders dan voor Manchester United. De verwachtingen, de druk ... Kunnen de spelers brengen wat er gevraagd wordt bij Manchester United? Met alle respect voor Ajax, maar er worden hier andere dingen geëist. Bij Ajax wordt veel geëist in het eigen land, maar als je een fout maakt bij Manchester United, is dat wereldnieuws."