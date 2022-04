Het gaat vooral over de ijzersterke bank van Liverpool tegen Benfica

Woensdag, 13 april 2022 om 20:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:12

Virgil van Dijk heeft woensdagavond geen basisplaats in de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Benfica. De centrale verdediger begint op de bank, die opvallend sterk is. Liverpool verdedigt vanaf 21.00 uur een 3-1 voorsprong voor eigen publiek in de jacht op een plek in de halve finale van de Champions League. Het lijkt erop dat Jürgen Klopp vertrouwen heeft in een goede afloop en de B-keus aan het werk laat.

Van Dijk speelde negentig minuten in de laatste tien officiële wedstrijden van Liverpool. Hij miste tot dusver enkel een FA Cup-wedstrijd tegen Norwich City (2-1 zege). Toen behoorde hij helemaal niet tot de wedstrijdselectie. De wedstrijd tegen Benfica is voor Van Dijk de eerste sinds het Champions League-duel met FC Porto (2-0 zege) van 24 november waarin hij op de bank begint.

Ten opzichte van de ontmoeting van vorige week voert Klopp meerdere wijzigingen door. In de defensie wordt een plek ingeruimd door Joe Gomez, Matip en Kostas Tsimikas, waardoor Trent Alexander-Arnold, Van Dijk en Andy Robertson uit de basis verdwijnen. Op het middenveld maken Fabinho en Thiago Alcántara plek voor James Milner en Jordan Henderson. In de voorhoede blijft alleen Luis Díaz staan. Mohamed Salah en Sadio Mané zitten op de bank, waardoor Diogo Jota en Roberto Firmino aan de aftrap verschijnen.

Op (sociale) media wordt vooral gesproken over de bank van Liverpool. "Ik verwachtte wat wijzigingen, maar het is duidelijk dat Klopp al met één oog kijkt naar de wedstrijd op Wembley van zaterdag", doelt de Liverpool Echo op het duel met Manchester City in de halve finale van de EFL Cup. "Deze bank kan eigenhandig al de Champions League winnen", schrijft journalist Artur Petrosyan.

Opstelling Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Konate, Tsimikas; Keita, Milner, Henderson; Jota, Firmino, Diaz.

Bank Liverpool: Kelleher, Fabinho, Van Dijk, Thiago, Mané, Salah, Oxlade-Chamberlain, Jones, Robertson, Origi, Alexander-Arnold, Elliott

Opstelling Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Éverton, Weigl, Taarabt, Diogo Gonçalves; Gonçalo Ramos, Darwin Núñez

Bank Benfica: Helton, Valentino, Morato, Pedro Álvaro, André Almeida, Meïte, Paulo Bernardo, João Mário, Nemanja, Gil Dias, Seferovic, Yaremchuk.