Kans op vertrek Xavi Simons neemt toe na ‘opmerkelijk besluit’ Pochettino

Woensdag, 13 april 2022 om 20:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:02

Paris Saint-Germain heeft nog altijd vertrouwen in een langere samenwerking met Xavi Simons, zo meldt le Parisien. De verbintenis van de achttienjarige middenvelder loopt af op 1 juli aanstaande, maar hij heeft nog altijd geen akkoord bereikt over een contractverlenging. Volgens het Franse dagblad ligt Barcelona als kaper op de kust in de strijd om de handtekening van de Nederlander.

Afgelopen zaterdag zorgde trainer Mauricio Pochettino voor enige verbazing door Simons buiten de wedstrijdselectie te houden voor het gewonnen Ligue 1-duel met Clermont Foot (1-6). Er was volgens het Franse medium geen enkele directe aanleiding om de aanvallende middenvelder op de tribune te zetten en Pochettino trad zelf ook niet naar buiten met een verklaring. Een opmerkelijk besluit van de oefenmeester, die de voorkeur gaf aan Edouard Michut en Dina Ebimbe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Le Parisien stelt dat de beslissing van de Argentijnse coach vooral opvallend is vanwege het feit dat Simons uit zijn contract loopt en PSG er alles aan zou willen doen om de middenvelder te behouden. De entourage van Simons zou tenslotte ‘not amused’ zijn over de keuze van Pochettino. De laatste keer dat de Nederlander geen deel uitmaakte van de Parijse wedstrijdselectie was op 19 februari, toen PSG met 3-1 verloor op bezoek bij Nantes.

Volgens het Parijse medium houdt Barcelona de situatie nauwlettend in de gaten. De Catalanen zouden openstaan voor een terugkeer van Simons, die een groot deel van de jeugdopleiding van Barça doorliep voordat hij in de zomer van 2019 de overstap maakte naar PSG. In het huidige seizoen speelde Simons zeven officiële wedstrijden in de Parijse hoofdmacht. Hij verzorgde een assist maar kwam niet tot scoren.