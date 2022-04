Slot: ‘Gebruik dit antwoord zolang Ajax geen nieuwe trainer heeft gevonden’

Woensdag, 13 april 2022 om 19:32 • Laatste update: 19:39

Arne Slot heeft op de persconferentie voor de terugwedstrijd van de Conference League-kwartfinale tegen Slavia Praag gereageerd op het nieuws dat Erik ten Hag naar verluidt rond is met Manchester United. Tevens gaat de trainer van Feyenoord in op de geruchten rondom de opvolging van Ten Hag en geeft hij duidelijkheid over de fitheid van zijn selectie.

Slot is blij voor Ten Hag dat zijn aanstelling bij United rond lijkt: “Als de berichten kloppen, is dat absoluut een felicitatie waard.” De oefenmeester ziet een bijkomend voordeel bij het nieuws. “Het is heel bijzonder dat straks bij zo'n grote club een Nederlandse trainer aan het roer zal staan. Dat is ook voor het Nederlandse trainersgilde een hele goede zaak”, aldus Slot, die zelf in verband wordt gebracht met de aankomende vacature bij Ajax.

Slot wijst op zijn doorlopende contract en maakt korte metten met de geruchten: “Ik heb al heel vaak gezegd dat ik me er geen enkele voorstelling van kan maken. Hoeveel duidelijker moet ik zijn? Dit is een fantastische tijd om trainer te zijn van Feyenoord. We spelen de kwartfinale van de Conference League. Ik hoop dat ik het nu wederom duidelijk heb gemaakt. Gebruik dit antwoord zo lang het Ajax niet is gelukt een nieuwe trainer te vinden.”

Over de inzetbaarheid van Guus Til voor het treffen met Slavia heersen nog twijfels. Til viel zondag in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (1-4 winst) uit met een blessure. De middenvelder liet zich uit voorzorg wisselen nadat hij een tik had gekregen op zijn voet. Slot weet nog niet of hij een beroep kan doen op de middenvelder die dit seizoen al goed was voor 21 treffers in het shirt van Feyenoord. ''Guus traint zometeen weer voor het eerst mee'', geeft Slot aan. ''Dan zullen we moeten bekijken of hij het einde van de training haalt en zo ja, of dat genoeg is voor een basisplaats. Zijn gevoel is goed. Dat vind ik belangrijk, maar het is kort dag. Zelf denk ik dat de kans dat hij kan starten fifty-fifty is. Hij is zelf wat positiever.'' Overigens rapporteert Dennis van Eersel, verslaggever van RTV Rijnmond, dat Til de laatste test op de afsluitende training niet doorstond, daar hij al snel met een ijszak op zijn knie terug naar binnen ging.

Ook de aanwezigheid van Lutsharel Geertruida is nog een vraagteken voor Feyenoord. “Geertruida komt terug na een revalidatie. Hij was bezig aan een hele goede fase. Gelukkig hebben we met Marcus Pedersen een goede vervanger voor hem, maar ik ben blij dat hij er nu weer bij is. Hij geeft ons wat extra’s, ook in de opbouw. Ook voor hem geldt dat we de reactie op de training van vanavond af moeten wachten”, zo sluit Slot af.