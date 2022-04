Ten Hag ontvangt goed nieuws over Martínez en heeft nog twee vraagtekens

Woensdag, 13 april 2022 om 18:33 • Laatste update: 18:42

Ajax kan over Lisandro Martínez beschikken in de bekerfinale tegen PSV van zondag, zo schrijven Ajax Showtime en De Telegraaf. De inzetbaarheid van Noussair Mazraoui voor het duel blijft een vraagteken. De rechtsback trainde woensdag weer volledig mee, maar zijn aanwezigheid is nog geen zekerheid. Ook Nicolás Tagliafico is een twijfelgeval.

Martínez was enkele weken uitgeschakeld met een hamstringblessure die hij opliep in de wedstrijd tegen Feyenoord (3-2 winst). De Argentijn miste hierdoor de wedstrijd tegen FC Groningen, maar leek weer inzetbaar voor de wedstrijd tegen Sparta. Martínez moest echter afreizen naar Argentinië wegens familieomstandigheden. Nu is de centrumverdediger teruggekeerd en inzetbaar voor de finale van de TOTO KNVB beker tegen PSV.

Het meespelen van Mazraoui in de eindstrijd blijft nog altijd onzeker. De rechtsback liep een week geleden een knieblessure op en moest hierdoor het treffen met Sparta aan zich voorbij laten gaan. De Marokkaan trainde woensdag voor het eerst weer volledig mee, maar het is nog onduidelijk of hij ook daadwerkelijk inzetbaar is voor de wedstrijd tegen PSV. Tagliafico liep tegen Sparta een vleeswond op en moest zich laten vervangen. Over zijn huidige status is nog niets bekend.

Zakaria Labyad is in ieder geval niet beschikbaar voor trainer Erik ten Hag. De middenvelder liep vorige week tijdens een training van de Amsterdammers een zware knieblessure op. Labyad moet onder het mes en zal de rest van het seizoen aan zich voorbij moeten laten gaan.

Zondag bestond de achterhoede van Ajax tegen Sparta Rotterdam (2-1 zege) uit Jurriën Timber, Perr Schuurs, Daley Blind en Nicolás Tagliafico. Als Mazraoui de rechtsbackpositie weer kan innemen, zou Timber kunnen terugkeren in het centrum. Dan kan hij naast Martínez spelen en zou Blind kunnen opschuiven naar de linksbackpositie, wat ten koste zou gaan van Tagliafico. Als alle verdedigers fit zijn, heeft Tagliafico doorgaans geen basisplaats bij Ajax.