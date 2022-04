Nederland doet nieuwe poging om Nations League-climax te organiseren

Woensdag, 13 april 2022 om 18:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:32

De KNVB heeft interesse getoond in de organisatie van het finaletoernooi van de Nations League in 2022/23. Behalve Nederland zijn ook België, Polen en Wales in de race om de wedstrijden te organiseren tussen 14 en 18 juni 2023, zo maakt de UEFA woensdagavond bekend. Pas in januari 2023 wordt bepaald welk land de eer krijgt toebedeeld.

Nederland diende in 2020 al een bid in om het Final Four-toernooi van 2021 te organiseren. Destijds waren De Kuip en de Johan Cruijff ArenA de door de KNVB aangewezen stadions om de halve finales, de finale en de troostfinale te huisvesten. Italië en Polen waren toen de andere kandidaten. De drie landen zaten in dezelfde Nations League-groep en uiteindelijk werd gekozen om de winnaar van de poule, Italië, aan te wijzen als organisator. Mogelijk gebeurt dat nu opnieuw, want Nederland, België, Polen en Wales zitten allemaal in dezelfde poule.

De KNVB zal voor 5 oktober het definitieve bid moeten inleveren; vooralsnog is er volgens de UEFA slechts sprake van een 'verklaring van interesse' om de wedstrijden te organiseren. De deadline om interesse te tonen verliep woensdag, dus er kunnen geen nieuwe kandidaten bij komen. Het eerste Final Four-toernooi werd in 2019 georganiseerd door Portugal, het land dat het toernooi destijds won.