Wie is de Mol bij Real Madrid: reserve slaat terug na beschuldiging van lekken

Woensdag, 13 april 2022 om 17:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:07

Isco heeft ontkend dat hij informatie over de opstellingen van Real Madrid lekt naar de media. De 29-jarige middenvelder, die onder trainer Carlo Ancelotti op het tweede plan is beland, werd daarvan verdacht door een schare fans van de Koninklijke. Ancelotti is volgens de Spaanse media op zoek naar een mol in de kleedkamer die zijn opstellingen ruim voor aanvang van de wedstrijden lekt naar bekende radiostations. Toen een fan op Twitter de naam van Isco suggereerde, sloeg deze woedend terug.

Omdat de opstellingen van Real steeds dusdanig ver van tevoren gelekt worden, besluit Ancelotti dat naar verluidt tegenwoordig zélf te doen, tot de mol is gevonden. Een Twitteraccount gecentreerd rondom los Blancos werpt de stelling op wie in de kleedkamer verantwoordelijk is voor het lekken van inside information, waarop een supporter reageert: "Isco". De gedaagde raakt op de hoogte en komt al gauw met een antwoord.

??| As expected Real Madrid announced the starting XI over 2 hours before kick-off because Ancelotti knows about the ‘mole’ in the dressing room who leaks starting XI to a well-known radio station. @defcentral #UCL — Madrid Zone (@theMadridZone) April 12, 2022

Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica, a mandar hate a otro lado! TRISTES?? — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) April 12, 2022

"Het is niet Isco, omdat ik niet ben opgeroepen (voor het afgelopen Champions League-duel met Chelsea, red.) en niet bij de teambespreking ben geweest. Stuur je haat ergens anders heen! TRIEST!", besluit de 38-voudig Spaans international. Isco, die net als Gareth Bale en Marcelo transfervrij is na dit seizoen, is dit seizoen echt uit de gratie geraakt in Madrid. Onder Ancelotti kwam de technicus over alle competities tot 14 duels, waarin hem slechts 342 speelminuten gegund werden. Zijn laatste optreden dateert van 6 februari, toen hij 65 minuten kreeg tegen Granada (1-0). Isco wordt gelinkt aan aartsrivaal Barcelona, terwijl volgens GOAL ook Fiorentina en West Ham United nadrukkelijke interesse zouden hebben.