Xavi geeft Luuk de Jong op persconferentie hoop op ‘droomscenario’

Woensdag, 13 april 2022 om 15:58 • Laatste update: 16:03

Xavi heeft zich op de persconferentie daags voor het het Europa League-treffen tussen Barcelona en Eintracht Frankfurt zeer lovend uitgelaten over Luuk de Jong. De trainer van de Catalanen prijst onder meer de houding van de huurling van Sevilla, evenals de manier waarop hij zich aan het spel heeft aangepast. Hoewel Xavi geen uitspraken deed over de toekomst van De Jong bij Barcelona, gaven de woorden van de oefenmeester hoop op een naar woorden van de spits 'fantastisch' scenario.

De Jong was zondagavond nog de redder van Barcelona door in blessuretijd de winnende treffer tegen Levante (2-3 winst) binnen te koppen. Xavi is in het persmoment voor de terugwedstrijd in de Europa League-kwartfinale tegen Frankfurt lovend over de Nederlander, die tot dusver dit seizoen goed is voor 7 treffers in 23 wedstrijden: “Luuk de Jong is een heel belangrijke speler voor ons, een voorbeeldprof. Hij traint altijd op honderd procent en klaagt nooit vanwege de speeltijd die hij krijgt. Luuk heeft zich sterk verbeterd in het spel dat wij als team nastreven en hij is heel balvast.”

De spits zelf zal hopen dat Xavi met de bemoedigende woorden een teken voor de toekomst geeft. De Jong, die dit seizoen door Barcelona gehuurd wordt van Sevilla met optie tot koop, gaf maandagavond in Rondo al aan graag bij de Catalanen te blijven. “Als je ergens bij een team past en je kent je rol, dan is het fantastisch dat dat bij een club als Barcelona kan zijn”, reageerde De Jong op vragen over zijn toekomst. “Dan accepteer je dat ook. Ik denk dat elke speler zou zeggen dat hij het liefst bij Barcelona zou blijven. Dat is voor mij geen vraag, dat zou fantastisch zijn. Ik heb eerder ook gezegd: ik ga kijken als er wat komt, maar ik ben nu bezig om een mooi seizoen af te maken en dan zie ik wel wat er gaat komen.”

Verder ging Xavi op de persconferentie in op de kracht van Spaanse clubs in Europa dit seizoen. De oefenmeester zag dat zowel Real Madrid en Villarreal hun tweeluiken winnend afsloten, waardoor zij zich mogen melden in de halve finales van de Champions League: “Wat we gisteravond hebben gezien toont aan dat we als LaLiga niet zo ver van de Premier League af zitten.” Xavi laat er geen twijfel over bestaan wat het doel voor Europa is dit seizoen. “Wij droomden aan het begin van het seizoen ook over de Champions League-winst, maar omstandigheden zorgden ervoor dat we nu uitkomen in de Europa League. Het blijft een groot Europees toernooi en de spelers zijn gemotiveerd om dit toernooi te winnen."