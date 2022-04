‘Manchester United doet ultieme poging met hoogste Premier League-salaris'

Woensdag, 13 april 2022 om 14:27

Manchester United wil van Paul Pogba de bestbetaalde speler in de Premier League maken, zo meldt de Daily Mirror. De Fransman heeft bij United een aflopend contract, wat de club nu wil verlengen tegen een torenhoge gage. Het vermeende aanbod zou gaan om een wekelijks salaris van 480 duizend euro per week, wat door verschillende bonussen nog op kan lopen tot zes ton. Het aanbod zou voor veel onrust zorgen in de kleedkamer bij the Red Devils.

Pogba beschikt bij United over een contract dat in de zomer afloopt. De club zou nu overwegen om van de 29-jarige middenvelder de bestbetaalde speler van de Premier League te maken, in een laatste poging hem uit handen van andere clubs te houden. Topverdiener binnen de selectie van the Mancunians is op dit moment Cristiano Ronaldo, met een weeksalaris van 560 duizend euro.

Het aanbod zorgt in de kleedkamer van United naar verluidt voor scheve gezichten. Pogba's medespelers wijzen de clubleiding op de prestaties van de 91-voudig international, die naar hun mening niet een dusdanig hoog salaris waard zijn. Volgens een bron van de Daily Mirror kan de mogelijke beslissing van United tot ‘muiterij’ leiden binnen de selectie.

Pogba kwam dit jaar mede door een hamstringblessure en een schorsing pas tot 25 wedstrijden voor United, waarin hij 1 doelpunt maakte en 9 assists gaf. De Fransman flirtte zelf al openlijk met andere clubs. Zo gaf hij aan open te staan voor een toekomstige verbintenis bij Paris Saint-Germain. “Waarom niet? Het is altijd leuk om te spelen met je ploeggenoten van je nationale elftal”, zei hij tegenover le Figaro. “Ik weet niet of dat bij United of bij een andere club zal zijn, maar ik wil prijzen winnen."

Ook liet Pogba in datzelfde interview zijn onvrede blijken over zijn rol bij United: “Het is simpel. Bij Frankrijk speel ik en speel ik op mijn vertrouwde positie. Ik ken mijn rol en ik voel het vertrouwen van de bondscoach en de spelers. Het is normaal om een verschil te ervaren bij Manchester United, want het is moeilijk om consistent te zijn als je telkens op verschillende posities speelt, in een ander systeem of met andere ploeggenoten.”