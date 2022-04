PSV bevestigt: seizoen Boscagli voorbij vanwege ernstige blessure

Woensdag, 13 april 2022 om 14:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:43

Olivier Boscagli is zondag tegen RKC Waalwijk (2-0 winst) ernstig geblesseerd geraakt aan zijn knie, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Uit een analyse is gebleken dat een operatie noodzakelijk is en het seizoen voor de centrum verdediger voorbij is.

Een domper voor Roger Schmidt, die Boscagli normaal gesproken als basisspeler zou hebben gebruikt tegen Leicester City in het returnduel in de kwartfinale van de Conference League. De mandekker is al bijna twee jaar verzekerd van een vaste plaats in de defensie van PSV. Diverse supporters van PSV hadden Boscagli na het duel met RKC gespot met een brace en enkele bronnen bevestigden toen al aan het Eindhovens Dagblad dat het seizoen sowieso voorbij is voor de Franse verdediger en dat hij een lange herstelperiode tegemoet zou gaan.

Boscagli raakte zondag dus geblesseerd in een duel met Odgaard en het was meteen duidelijk dat beide spelers veel pijn hadden. De verdediger van PSV en de aanvaller van RKC werden dan ook gelijk naar de kant gehaald. Door de ernstige knieblessure wacht de centrumverdediger een lange revalidatie. Noni Madueke kwam overigens ook niet ongeschonden uit het thuisduel met RKC en Schmidt ging er na afloop van uit dat hij niet op tijd fit is voor de wedstrijden tegen Leicester en Ajax. De oefenmeester bevestigt woensdag aan De Telegraaf dat de aanvaller het duel met Leicester in ieder geval niet haalt.

Binnen PSV is niet iedereen honderd procent overtuigd van het trainingsprogramma dat Roger Schmidt volgt, zo schrijft hetEindhovens Dagblad. De Duitse oefenmeester staat sinds de zomer van 2020 aan het roer bij de Eindhovenaren en kreeg veelvuldig te maken met blessuregevallen. De krant rekende uit dat spelers van PSV 55 blessureperiodes kenden sinds zijn aanstelling. De ploeg van Schmidt speelt donderdag tegen Leicester zijn 52ste wedstrijd van het jaar. Mocht PSV de finale van de Conference League halen, dan komen er nog tien duels bij.