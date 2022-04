Kees Kwakman oppert club waar Gravenberch beter naartoe kan gaan

Woensdag, 13 april 2022 om 13:22 • Jordi Tomasowa

Kees Kwakman heeft een opvallende stap in zijn hoofd voor Ryan Gravenberch. De analist sprak in het programma Voetbalpraat van ESPN over de toekomst van de middenvelder van Ajax. Kwakman vreesde voor hevige concurrentie bij het genoemde Bayern München en heeft een andere suggestie voor Gravenberch.

“Gravenberch bij Real Madrid, dat zie ik wel voor me”, begon Kwakman. “Real heeft een paar oudere middenvelders rondlopen en vorig jaar waren er al geruchten over interesse van Real in Gravenberch. Ik zie meer kansen op het middenveld daar.” De oud-speler van onder andere FC Volendam, FC Groningen en NAC Breda ziet een moeilijke uitdaging bij het nadrukkelijk genoemde Bayern: “Het is een enorme stap naar Bayern. Zelfs als spelers als Tolisso weggaan daar, betekent dat niet dat er een plekje vrij komt op het middenveld. Ik denk dat er drie à vier spelers boven hem in de pikorde staan. Ik zou het knap van hem vinden als hij die uitdaging aan durft te gaan.”

Ook de aanwezige Simon Cziommer zag de 19-jarige Ajacied wel de stap maken naar Madrid. “Ik vind dat helemaal geen gek idee, ik denk dat Gravenberch klaar is om de volgende stap te maken”, stemde de Duitser in met Kwakman. De analist van ESPN ziet kwaliteiten in Gravenberch die hem klaar maken voor een topcompetitie: “Ik vind dat hij laat zien in de wedstrijden die hij speelt dat hij ook de lichamelijke kwaliteiten beschikt om op hoog niveau te spelen. Daarnaast kan hij ook de intensiteit in zijn spel leggen. Het is altijd de vraag of hij dat in de grote competities kan toepassen, maar ik denk dat hij dat bij Ajax geleerd heeft.”

Toch gaf Cziommer Gravenberch een waarschuwing af. “Ik denk wel hij enorm veel concurrentie gaat hebben bij Bayern. Ik hoorde bijvoorbeeld dat Leon Goretzka blijft, wat de concurrentiestrijd alleen maar groter maakt. Op dit punt in zijn carrière heeft hij vooral speelminuten nodig om door te ontwikkelen. Hij moet wel de goede keuze maken”, zo sloot Cziommer af.

Vorige week bereikten Ajax en Bayern volgens BILD een akkoord over een transferbedrag van 28 miljoen euro inclusief bonussen voor Gravenberch. De middenvelder gaat volgens de Duitse sportkrant vanaf komend seizoen negen miljoen euro per jaar verdienen bij der Rekordmeister, al werden het akkoord en het jaarsalaris al snel tegengesproken door De Telegraaf. Fabrizio Romano meldde eind maart al dat Gravenberch en Bayern er samen moeiteloos uit zouden komen over een langdurig contract. Gravenberch beschikt bij Ajax over een medio 2023 aflopend contract en moet komende zomer verkocht worden, indien de Amsterdammers een transfervrij vertrek willen voorkomen.