Ten Hag gewaarschuwd: ‘Hij is een enorme gok voor Manchester United’

Woensdag, 13 april 2022 om 12:40 • Jordi Tomasowa

Dat Erik ten Hag een mondeling akkoord heeft bereikt met Manchester United wordt ook in Engelse media groots opgepakt. De Daily Mail stelt dat het voor de 52-jarige oefenmeester ‘een enorme stap omhoog’ is en dat hij alle steun nodig zal hebben.

Engelse en Nederlandse media verwachten dat Ten Hag op de korte termijn een contract voor vier jaar bij United zal tekenen. De Daily Mail is van mening dat de huidige trainer van Ajax een lastige taak staat te wachten. “Erik ten Hag is een enorme gok voor Manchester United. Hij moet een giftige sfeer in de kleedkamer kunnen aanpakken, de malaise op Old Trafford wegnemen en de club van de grond af opnieuw vormgeven.”

Volgens de krant is de mogelijke aanstelling van Ten Hag slechts het eerste stukje van een zeer grote puzzel. “De boeiende ontmoeting tussen Manchester City en Liverpool (2-2) van afgelopen zondag bevestigt hoe ver ze voor liggen op de rest. Terwijl Liverpool en City recentelijk nieuwe grenzen hebben doorbroken op het gebied van uitmuntendheid, is United weggezakt tot het punt van competitieve irrelevantie. Met dit in het achterhoofd staat de vijfde fulltime manager van United sinds Sir Alex Ferguson voor een enorme taak.”

“De malaise op Old Trafford - van de kleedkamercultuur tot de manier waarop ze nieuwe spelers aantrekken - zit zo diep dat de komst van een gerespecteerde en innovatieve Nederlandse trainer slechts de eerste stap is op wat een zeer lange weg naar herstel lijkt te zijn”, vervolgt de krant. “Zijn aanstelling is slechts het eerste stukje van een zeer grote puzzel. De Daily Mail weet dat Ten Hag uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar zijn toekomstige werkgever. “Hij wilde weten waarom de grootste club van Engeland de afgelopen tien jaar gerespecteerde coaches als kauwgom heeft uitgespuugd. Zulke aandacht voor details ligt in zijn aard. Maar de waarheid is dat hij niet al te diep heeft hoeven kijken om de problemen te zien.”

United staat momenteel op een teleurstellende zevende plek in de Premier League met 51 punten uit 31 duels. De achterstand tot de vierde plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op rechtstreekse deelname aan de Champions League, bedraagt momenteel zes punten. Zaterdag nemen the Red Devils het om 16:00 uur op Old Trafford op tegen Norwicht City.