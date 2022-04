Rafael van der Vaart zou geen ‘nee’ zeggen tegen functie bij Oranje

Rafael van der Vaart zou geen ‘nee’ zeggen als hem een rol binnen de technische staf van het Nederlands elftal wordt aangeboden. Bondscoach Louis van Gaal moet op zoek naar een nieuwe assistent, nu Henk Fraser aan de slag gaat als hoofdtrainer bij FC Utrecht en daardoor zijn taken bij Oranje moet neerleggen. Van der Vaart ziet zichzelf alsof iemand die tijdens een WK voor een goede sfeer kan zorgen.

Er sinds het nieuws over Fraser naar buiten kwam door verschillende mensen gevraagd of Van der Vaart een rol in de staf van Oranje ziet zitten. “Ik ben niet het type dat op zo’n première-avond in Tuschinski tijdens mijn gesprek met de bondscoach zegt: ’Nou, Louis, als je me nodig hebt, hoor ik het wel’. Ik werk met plezier in Denemarken en heb geen (verkapte) sollicitatie nodig”, vertelt Van der Vaart in gesprek met De Telegraaf.

“Vraag je aan mij of een selectie op een WK iemand nodig heeft die voor een goede sfeer kan zorgen, dan zeg ik ’ja’. Daar heb ik zelf wél aan gedacht. Louis is erg van de discipline en als je zes weken op elkaars lip zit, kan dat ook wel eens als vervelend worden ervaren”, stelt de 109-voudig international. Van der Vaart trekt de vergelijking met Dick Coocky Voorn, die Bert van Marwijk assisteerde bij het Nederlands elftal. “Zijn rol was niet die van clown, wel van een man die voor ontspanning zorgde en tegen wie alle spelers graag aan praatten.”

“In zijn algemeenheid is het iets waar ik wel over heb nagedacht”, gaat Van der Vaart verder. Hij werkt momenteel als interim-trainer bij het Deense Esbjerg en is tevens als analist actief voor de NOS. “Ik zou nooit ’nee’ zeggen. Bij mijn club Esbjerg bekleed ik feitelijk ook zo’n rol. Wie mij nodig heeft, zoekt me op en dan is het een voordeel dat ik ook nog wat interlands en toernooien heb gespeeld.”