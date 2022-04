Kans op terugkeer Mazraoui en Ziyech lijkt klein na ontkenning van geruchten

Woensdag, 13 april 2022 om 11:13 • Jordi Tomasowa

De geruchten over een mogelijk ontslag van bondscoach Vahid Halilhodzic worden door de Marokkaanse bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa ontkracht. Begin april kwam in Franse en Marokkaanse media naar buiten dat een breuk met Halilhodzic tot de reële mogelijkheden zou behoren, maar hier is volgens Lekjaa niets van waar. Wel hoopt de Marokkaanse voetbalbond (FRMF) nog altijd werk te maken van een terugkeer van Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui bij het nationale elftal.

Het conflict tussen Mazraoui, Ziyech en Halilhodzic duurt al geruime tijd voort. In maart behoorden de (ex-)Ajacieden voor het eerst sinds anderhalf jaar weer tot de voorselectie van de Leeuwen van de Atlas, maar gaven direct aan niet terug te willen keren in de nationale ploeg van Marokko. Halilhodzic weigerde vervolgens nog langer over Ziyech en Mazraoui te spreken, zei hij bij de bekendmaking van de definitieve selectie. “Ik spreek vaak met de bondsvoorzitter. Ziyech en Mazraoui stonden op de lijst. Ze hebben gekozen de uitnodiging te weigeren. We respecteren die keuze, nu is het klaar. Ik zal nooit meer over ze praten", aldus de 69-jarige oefenmeester.

Ondanks enkele geruchten, peinst bondsvoorzitter Lekjaa er niet over om bondscoach Halilhodzic de laan uit te sturen om de terugkeer van Ziyech, Mazraoui, maar ook die van Abderazak Hamdallah (Al-Ittihad) en middenvelder Youssef Maleh (Fiorentina) mogelijk te maken. “Alle geruchten die je hebt gehoord, zijn nergens op gebaseerd, zei Lekjaa op het YouTube-kanaal van de Marokkaanse voetbalbond (FRMF). “Vahid is de bondscoach van de nationale ploeg, hij heeft een contract bij de Marokkaanse bond. Als een van de partijen niet tevreden is met de resultaten, kunnen ze uit elkaar gaan en de samenwerking beëindigen. Maar onze relatie met Vahid is op dit moment goed.”

Lekja benadrukt wel dat de deur nog steeds openstaat voor alle Marokkaanse spelers, ondanks de conflicten die zij in het verleden hebben gehad. “Er zijn problemen die aangepakt moeten worden en er moeten nu beslissingen worden genomen om het nationale team in de best mogelijke positie neer te zetten." Fans van Marokko hopen nog altijd op een terugkeer van Ziyech, daar zij massaal de naam van Ziyech scandeerden rond het duel met Congo om WK-kwalificatie. Op beelden is te zien hoe Halilhodzic wordt toegeschreeuwd als hij naar de spelersbus loopt. Op een andere video baant de oefenmeester zich een weg tussen de schreeuwende Marokkaanse aanhang. In de komende maanden moet duidelijk worden of Lekjaa de spelers kan overtuigen om onder Halilhodzic hun rentree te maken.