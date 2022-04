Dani Parejo haalt na stunt tegen Bayern uit naar ‘respectloze’ Nagelsmann

Woensdag, 13 april 2022 om 10:50

Dani Parejo heeft na het behalen van de halve finale van de Champions League met Villarreal uitgehaald naar Julian Nagelsmann. El Submarino Amarillo speelde dinsdagavond met 1-1 gelijk tegen Bayern München, wat voldoende was na de 1-0 zege in de heenwedstrijd. Parejo vertelt in gesprek met Movistar+ Nagelsmann zich voorafgaand aan het tweeluik in zijn ogen respectloos uitliet ten opzichte van Villarreal.

“Nadat Villarreal uit de koker kwam, liet de trainer van Bayern, die ik niet ken, zich respectloos uit richting Villarreal en het voetbal in het algemeen. Hij zei dat hij het tweeluik al in de eerste wedstrijd wilde beslissen. Dat getuigde van weinig gesprek en ik denk dat zoiets als een boemerang terugkomt”, geeft Parejo te kennen. “Bayern was de favoriet, maar je moet het nog wel laten zien op het veld. We hebben het erover gehad in de kleedkamer en over twee wedstrijden waren we groter dan Bayern.”

Bayern-trainer Julian Nagelsmann noemt na afloop de heenwedstrijd ‘de sleutel’. “We hebben het tweeluik daar verloren, we speelden niet goed”, stelt Nagelsmann. “We speelden nu erg goed, tactisch en qua intensiteit was dit de beste wedstrijd in de afgelopen maanden. Misschien hadden we meer moeten scoren, maar over het algemeen was het een goede wedstrijd. Helaas gaven we in de slotfase wat ruimte weg. Dit is heel zuur.”

“We moeten hiervan genieten. Nu we in de halve finales staan, wil ik niet meer horen hoe sympathiek we zijn en dat we uit een klein stadje komen, zoals Asterix en Obelix. We zijn echt met een project bezig”, geeft Villarreal-trainer Unai Emery te kennen. “Toen we met 1-0 achter kwamen, was dat even lastig. Want als Bayern scoort, maken ze er meestal twee of drie. Dat hebben ze al zo vaak laten zien. Het geeft veel vertrouwen als je van favorieten wint, zoals we in de vorige ronde tegen Juventus deden. In de halve finale tegen Liverpool of Benfica zullen we ook weer het maximale doen om een zo groot mogelijke kans te hebben.”