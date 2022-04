Klopp stoorde zich aan column van Kieft: ‘Ik vond het echt niet oké’

Woensdag, 13 april 2022 om 10:03

Jürgen Klopp heeft zich gestoord aan een column van Wim Kieft over Pepijn Lijnders. De oud-spits schreef vorige maand dat hij de indruk kreeg dat de Nederlandse assistent het succes van Liverpool deels probeerde op te eisen. Klopp stemde in met een interview met Voetbal International om te reageren op de woorden van Kieft en het zo op te nemen voor Lijnders.

“Voor wie het nog niet wist: Pepijn Lijnders is samen met Jürgen Klopp grondlegger van het succes van Liverpool. Tenminste, volgens Lijnders zelf”, schreef Kieft naar aanleiding van het media-optreden van Lijnders voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale. “Hij zorgde voor kromme tenen door continu over ’Jürgen en ik’ te spreken. Hij had het maar over de fijne samenwerking, de openheid van hun relatie en het vertrouwen dat daaruit was ontstaan. Een opzichtige poging om de eer op zichzelf te betrekken of op z’n minst een deel van de eer van de prestaties van Liverpool op te eisen.”

“Toen ik dat las, dacht ik: Waar heeft hij het over? Ik vond het echt niet oké. Normaal gesproken kan het me niets schelen wat er over ons wordt geschreven, maar hier wilde ik het toch over hebben, zodat we het kunnen uitleggen”, reageert Klopp in gesprek met Voetbal International op de column van Kieft. De Duitse manager van Liverpool stemt zelden in met een-op-een-interviews, maar wilde nu wel van de gelegenheid gebruik maken om het in een Nederlands medium op te nemen voor Lijnders.

“In die column werd geschreven dat het niet wij was, maar Klopp. Het was heel complimenteus naar mij toe, alsof het allemaal mijn succes was. Maar nee, dat is niet zo. Dan snap je niet hoe we werken”, stelt Klopp. Hij benadrukt dat hij zo houdt van de functie van manager, omdat hij ‘alles kan delen met de mensen om hem heen’. “De beslissingen die ik neem zijn gebaseerd op alle informatie die ik van hen krijg. Dat is één ding. Maar daarbovenop is Pep ook nog eens heel invloedrijk omdat hij zó enthousiast is over de manier waarop we spelen. Daarin stimuleren we elkaar.”

Klopp zegt dat Lijnders een ‘uitstekende coach’ is en een ‘uitstekende manager’ zou zijn. Lijnders stond in 2018 kort op eigen benen bij NEC, maar keerde al na enkele maanden terug bij Liverpool als assistent van Klopp. “Opeens was ik op de hoogte van alle resultaten in de Nederlandse Eerste Divisie. Ik ben nu de namen van de teams vergeten, maar ik checkte continu de uitslagen, opstellingen en dat soort dingen. Ik volgde het op de voet.”

Sinds Lijnders terugkeerde, is Liverpool er in de woorden van Klopp op vooruitgegaan. "Maar in Nederland zeggen sommige mensen dan nog steeds: ‘Ja, maar in Nijmegen heeft het niet goed uitgepakt’. Ik snap die houding niet. Hij is verder overal succesvol geweest. Hij ging al vroeg naar Porto en maakte daar indruk, alvorens hij naar Liverpool kwam”, aldus Klopp. Lijnders werkte voor PSV en FC Porto, voor hij in 2015 aan zijn eerste termijn bij Liverpool begon. “Het komt niet vaak voor dat ze coaches van Porto halen. Het was zo van: hij is de beste van de klas, laten we hem binnenhalen. En na een korte periode maakte hij al promotie binnen Liverpool.”